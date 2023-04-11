Е-повестки и закрытие границы. Россияне в панике из-за новых запретов

За игнор повестки в смартфоне россиян будут наказывать запретом взять кредит и продать квартиру

В россии ужесточились меры по мобилизации. Теперь "мобиков" для отправки на войну в Украину будут ловить уже с помощью электронных повесток. А тех, кто будет игнорировать такие повестки, ждут притеснения и ограничения.

Уклонистам, к примеру, нельзя будет бежать за границу, получить кредит, а варианты заработать средства вне армии ограничатся, потому что зарегистрировать бизнес тоже нельзя. россияне от таких новшеств в шоке, о чем свидетельствуют комментарии под новостями.

Список странных запретов

госдума рф приняла поправки к законодательству, узаконивающие электронные повестки. Они будут иметь такую же силу, что и бумажные.

Повестка считается врученной с момента появления в личном кабинете на "Госуслугах". После этого нужно прийти в военкомат, иначе через 20 дней "уклонистам" запретят:

управлять транспортными средствами,

регистрировать авто,

продавать и покупать квартиры

брать кредиты,

регистрацию как индивидуальных предпринимателей,

(!) А с момента оповещения нельзя уезжать из россии.

Этот закон вступит в силу после одобрения советом федерации и подписания российским диктатором владимиром путиным.

"Дия" по-российски подтягивает данные, но для ловли уклонистов

Кроме е-повесток в россии вводят еще одно ноу-хау электронного концлагеря. Это единственный реестр военнообязанных. Информация будет автоматически подтягиваться со смежных государственных ресурсов. Даже из налоговой и университетов.

Какие данные о военнообязанных будут собирать:

состояние здоровья;

образование;

место жительства;

место работы;

военно-учетную специальность;

наличие иностранного гражданства;

вид на жительство в другой стране;

страховой номер индивидуального лицевого счета;

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Постановку на военный учет будут проводить дистанционно, без явки в военкомат.

(!) Если военнообязанный не получил повестку письменно или электронно, она будет считаться врученной через 7 дней после размещения в Реестре повесток.

Данные будут передавать налоговые органы следствия, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, ЦИК, федеральные и местные органы власти, а также высшие учебные заведения.

Реакция россиян

Один из самых популярных призывов у россиян в соцсетях сейчас — удалять аккаунт на "Госуслугах", чтобы не пришла повестка (спойлер — это не поможет, потому что повестка считается врученной после 7 дней появления в реестре).

россияне уже ищут варианты не получать повестки

Депутат Андрей Луговой говорит, что наличие интернета не имеет значения, призовут даже в тайге:

Еще один популярный тренд среди россиян — винить разработчиков сайта "Госуслуги" :

Реакция соцсетей

Некоторые уже планируют пересаживаться с машин на велосипеды или убегать за границу:

Реакция соцсетей

Пользователи не скрывают своей тревоги, добавляют нецензурную брань и ссорятся, что мобилизация не будет касаться детей чиновников:

Реакция соцсетей

Странные заявления власти рф

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов еще неделю назад уверял, что выдача электронных повесток не будет предусмотрена законом. Но планы изменились кардинально: сегодня он сказал, что повестка считается врученной с момента появления в смартфоне:

Тональность заявлений Картаполова поменялась через неделю

Спикер путина дмитрий песков заявил, что изменения относительно единого реестра и е-повесток "не связаны с мобилизацией ". Вместо этого они связаны с военным учетом.

"Никакой второй волны мобилизации в россии нет", — сказал песков.

Но 30 марта путин подписал указ о проведении планового весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 147 тысяч человек.

В середине марта стало известно, что минобороны рф планирует набрать 400 тысяч человек на службу по контракту.

Как сообщал Телеграф, ранее в россии внесли в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста.