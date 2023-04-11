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Е-повестки и закрытие границы. Россияне в панике из-за новых запретов

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 11 апреля 2023, 20:28

За игнор повестки в смартфоне россиян будут наказывать запретом взять кредит и продать квартиру

В россии ужесточились меры по мобилизации. Теперь "мобиков" для отправки на войну в Украину будут ловить уже с помощью электронных повесток. А тех, кто будет игнорировать такие повестки, ждут притеснения и ограничения.

Уклонистам, к примеру, нельзя будет бежать за границу, получить кредит, а варианты заработать средства вне армии ограничатся, потому что зарегистрировать бизнес тоже нельзя. россияне от таких новшеств в шоке, о чем свидетельствуют комментарии под новостями.

Список странных запретов

госдума рф приняла поправки к законодательству, узаконивающие электронные повестки. Они будут иметь такую же силу, что и бумажные.

Повестка считается врученной с момента появления в личном кабинете на "Госуслугах". После этого нужно прийти в военкомат, иначе через 20 дней "уклонистам" запретят:

  • управлять транспортными средствами,
  • регистрировать авто,
  • продавать и покупать квартиры
  • брать кредиты,
  • регистрацию как индивидуальных предпринимателей,

(!) А с момента оповещения нельзя уезжать из россии.

Этот закон вступит в силу после одобрения советом федерации и подписания российским диктатором владимиром путиным.

"Дия" по-российски подтягивает данные, но для ловли уклонистов

Кроме е-повесток в россии вводят еще одно ноу-хау электронного концлагеря. Это единственный реестр военнообязанных. Информация будет автоматически подтягиваться со смежных государственных ресурсов. Даже из налоговой и университетов.

Какие данные о военнообязанных будут собирать:

  • состояние здоровья;
  • образование;
  • место жительства;
  • место работы;
  • военно-учетную специальность;
  • наличие иностранного гражданства;
  • вид на жительство в другой стране;
  • страховой номер индивидуального лицевого счета;
  • ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Постановку на военный учет будут проводить дистанционно, без явки в военкомат.

(!) Если военнообязанный не получил повестку письменно или электронно, она будет считаться врученной через 7 дней после размещения в Реестре повесток.

Данные будут передавать налоговые органы следствия, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, ЦИК, федеральные и местные органы власти, а также высшие учебные заведения.

Реакция россиян

Один из самых популярных призывов у россиян в соцсетях сейчас — удалять аккаунт на "Госуслугах", чтобы не пришла повестка (спойлер — это не поможет, потому что повестка считается врученной после 7 дней появления в реестре).

Как россияне планируют реагировать на запреты
россияне уже ищут варианты не получать повестки

Депутат Андрей Луговой говорит, что наличие интернета не имеет значения, призовут даже в тайге:

Еще один популярный тренд среди россиян — винить разработчиков сайта "Госуслуги" :

Как россияне планируют реагировать на запреты
Реакция соцсетей

Некоторые уже планируют пересаживаться с машин на велосипеды или убегать за границу:

Как россияне планируют реагировать на запреты
Реакция соцсетей

Пользователи не скрывают своей тревоги, добавляют нецензурную брань и ссорятся, что мобилизация не будет касаться детей чиновников:

Как россияне планируют реагировать на запреты
Реакция соцсетей

Странные заявления власти рф

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов еще неделю назад уверял, что выдача электронных повесток не будет предусмотрена законом. Но планы изменились кардинально: сегодня он сказал, что повестка считается врученной с момента появления в смартфоне:

Андрей Картаполов
Тональность заявлений Картаполова поменялась через неделю

Спикер путина дмитрий песков заявил, что изменения относительно единого реестра и е-повесток "не связаны с мобилизацией ". Вместо этого они связаны с военным учетом.

"Никакой второй волны мобилизации в россии нет", — сказал песков.

Но 30 марта путин подписал указ о проведении планового весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 147 тысяч человек.

В середине марта стало известно, что минобороны рф планирует набрать 400 тысяч человек на службу по контракту.

Как сообщал Телеграф, ранее в россии внесли в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста.

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#Россия #Мобилизация #Повестка #Призывники