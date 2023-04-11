Е-повестки и закрытие границы. Россияне в панике из-за новых запретов
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За игнор повестки в смартфоне россиян будут наказывать запретом взять кредит и продать квартиру
В россии ужесточились меры по мобилизации. Теперь "мобиков" для отправки на войну в Украину будут ловить уже с помощью электронных повесток. А тех, кто будет игнорировать такие повестки, ждут притеснения и ограничения.
Уклонистам, к примеру, нельзя будет бежать за границу, получить кредит, а варианты заработать средства вне армии ограничатся, потому что зарегистрировать бизнес тоже нельзя. россияне от таких новшеств в шоке, о чем свидетельствуют комментарии под новостями.
Список странных запретов
госдума рф приняла поправки к законодательству, узаконивающие электронные повестки. Они будут иметь такую же силу, что и бумажные.
Повестка считается врученной с момента появления в личном кабинете на "Госуслугах". После этого нужно прийти в военкомат, иначе через 20 дней "уклонистам" запретят:
- управлять транспортными средствами,
- регистрировать авто,
- продавать и покупать квартиры
- брать кредиты,
- регистрацию как индивидуальных предпринимателей,
(!) А с момента оповещения нельзя уезжать из россии.
Этот закон вступит в силу после одобрения советом федерации и подписания российским диктатором владимиром путиным.
"Дия" по-российски подтягивает данные, но для ловли уклонистов
Кроме е-повесток в россии вводят еще одно ноу-хау электронного концлагеря. Это единственный реестр военнообязанных. Информация будет автоматически подтягиваться со смежных государственных ресурсов. Даже из налоговой и университетов.
Какие данные о военнообязанных будут собирать:
- состояние здоровья;
- образование;
- место жительства;
- место работы;
- военно-учетную специальность;
- наличие иностранного гражданства;
- вид на жительство в другой стране;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
Постановку на военный учет будут проводить дистанционно, без явки в военкомат.
(!) Если военнообязанный не получил повестку письменно или электронно, она будет считаться врученной через 7 дней после размещения в Реестре повесток.
Данные будут передавать налоговые органы следствия, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, ЦИК, федеральные и местные органы власти, а также высшие учебные заведения.
Реакция россиян
Один из самых популярных призывов у россиян в соцсетях сейчас — удалять аккаунт на "Госуслугах", чтобы не пришла повестка (спойлер — это не поможет, потому что повестка считается врученной после 7 дней появления в реестре).
Депутат Андрей Луговой говорит, что наличие интернета не имеет значения, призовут даже в тайге:
Еще один популярный тренд среди россиян — винить разработчиков сайта "Госуслуги" :
Некоторые уже планируют пересаживаться с машин на велосипеды или убегать за границу:
Пользователи не скрывают своей тревоги, добавляют нецензурную брань и ссорятся, что мобилизация не будет касаться детей чиновников:
Странные заявления власти рф
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов еще неделю назад уверял, что выдача электронных повесток не будет предусмотрена законом. Но планы изменились кардинально: сегодня он сказал, что повестка считается врученной с момента появления в смартфоне:
Спикер путина дмитрий песков заявил, что изменения относительно единого реестра и е-повесток "не связаны с мобилизацией ". Вместо этого они связаны с военным учетом.
"Никакой второй волны мобилизации в россии нет", — сказал песков.
Но 30 марта путин подписал указ о проведении планового весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 147 тысяч человек.
В середине марта стало известно, что минобороны рф планирует набрать 400 тысяч человек на службу по контракту.
Как сообщал Телеграф, ранее в россии внесли в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста.