Военный был вооружен автоматом и гранатами

Российским городам не дают передышки инциденты с мобилизованными или прибывшими с войны военными. Очередной громкий случай произошел в Брянской области.

Об этом сообщает популярный российский интернет-паблик "Baza".

Как стало известно, в деревне Плавна (Брянская область рф), что расположена недалеко от украинской границы, 35-летний мобилизованный из Самарской области взял в заложники около десяти военных.

По информации авторов поста, побудила солдата на этот поступок новость о гибели на войне его родственников. Вооружившись автоматом, и гранатами он удерживал трех офицеров и еще нескольких мобилизованных в местном доме культуры. Никаких требований он не выдвигал, но угрожал применить, имеющееся у него оружие.

Полиция окружила дом культуры и нашла переговорщика — с мобилизованным попытался договориться командир его воинской части. Через час ему это удалось — мобилизованный отпустил заложников и сдался.

Стоит отметить, что хотя данный инцидент закончился относительно хорошо, другим россиянам столкнувшихся с последствиями путинкской агрессии против Украины везло меньше. Так, например, в Кировской области недавно зэк-"вагнеровец" вернулся с фронта и опять убил человека, а до этого дезертир расстрелял копов в Ростовской области.