В Подмосковье "мобик"-дезертир хотел взорвать военкомат гранатой (фото)
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Для поимки дезертира перекрыли улицы
В россии продолжаются случаи дезертирства военных. В этот раз вооруженный военнослужащий "поднял на уши" военкоматчиков в Подмосковье.
Об этом сообщают местные паблики, публикуя соответствующие фотографии.
Согласно предварительным данным, дезертир сбежал из воинской части и угрожал взорвать гранатой военкомат в подмосковном Домодедове. После этого мужчина пытался скрыться, но полицейские перекрыли улицы и задержали военного.
"На месте работают сапёры и сотрудники ФСБ", — говорится в сообщении.
Как выяснилось после задержания, гранатой оказался муляж.
"Когда он пришёл в военкомат, достал бутафорскую взрывчатку и стал угрожать сотрудникам комиссариата. После — выбежал из здания и попытался скрыться. Росгвардия Московской области поймала его на прилегающей территории", — пишут авторы поста.
Источники паблика утверждают, что мужчина в камуфляжной форме — дезертир, прибывший из Курской области.
Также стало известно, что мужчина, угрожавший взорвать гранату — оказался мобилизованным.
"По предварительным данным, ему 38 лет. Он был мобилизован в октябре прошлого года", — пишут местные паблики.
Напомним, ранее мы писали о том, что в россии началась волна поджогов военкоматов и не только.
Также мы сообщали о том, что в россии дезертир с пулеметом расстрелял полицейских.