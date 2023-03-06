В Подмосковье "мобик"-дезертир хотел взорвать военкомат гранатой (фото)

Для поимки дезертира перекрыли улицы

В россии продолжаются случаи дезертирства военных. В этот раз вооруженный военнослужащий "поднял на уши" военкоматчиков в Подмосковье.

Об этом сообщают местные паблики, публикуя соответствующие фотографии.

Согласно предварительным данным, дезертир сбежал из воинской части и угрожал взорвать гранатой военкомат в подмосковном Домодедове. После этого мужчина пытался скрыться, но полицейские перекрыли улицы и задержали военного.

"На месте работают сапёры и сотрудники ФСБ", — говорится в сообщении.

Как выяснилось после задержания, гранатой оказался муляж.

"Когда он пришёл в военкомат, достал бутафорскую взрывчатку и стал угрожать сотрудникам комиссариата. После — выбежал из здания и попытался скрыться. Росгвардия Московской области поймала его на прилегающей территории", — пишут авторы поста.

Источники паблика утверждают, что мужчина в камуфляжной форме — дезертир, прибывший из Курской области.

Также стало известно, что мужчина, угрожавший взорвать гранату — оказался мобилизованным.

"По предварительным данным, ему 38 лет. Он был мобилизован в октябре прошлого года", — пишут местные паблики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии началась волна поджогов военкоматов и не только.

Также мы сообщали о том, что в россии дезертир с пулеметом расстрелял полицейских.