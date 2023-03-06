У Підмосков'ї "мобік"-дезертир хотів підірвати військкомат гранатою (фото)

Для упіймання дезертира перекрили вулиці

У росії продовжуються випадки дезертирства військових. Цього разу озброєний військовослужбовець підняв на вуха військкоматників у Підмосков’ї.

Про це повідомляють місцеві паблики, оприлюднюючи відповідні фотографії.

За попередніми даними, дезертир втік із військової частини та погрожував підірвати гранатою військкомат у підмосковному Домодєдові. Після цього чоловік намагався втекти, але поліцейські перекрили вулиці та затримали військового.

"На місці працюють сапери та співробітники ФСБ", — йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося після затримання, гранатою виявився муляж.

"Коли він прийшов у військкомат, дістав бутафорську вибухівку і став загрожувати співробітникам комісаріату. Після вибіг з будівлі і спробував втекти. Росгвардія Московської області зловила його на прилеглій території", — пишуть автори посту.

Джерела паблика стверджують, що чоловік у формі камуфляжу — дезертир, який прибув з Курської області.

Також стало відомо, що чоловік, який погрожував підірвати гранату, виявився мобілізованим.

"За попередніми даними, йому 38 років. Він був мобілізований у жовтні минулого року", — пишуть місцеві пабліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії почалася хвиля підпалів військкоматів і не тільки.

Також ми повідомляли про те, що в росії дезертир із кулеметом розстріляв поліцейських.