У Підмосков'ї "мобік"-дезертир хотів підірвати військкомат гранатою (фото)
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Для упіймання дезертира перекрили вулиці
У росії продовжуються випадки дезертирства військових. Цього разу озброєний військовослужбовець підняв на вуха військкоматників у Підмосков’ї.
Про це повідомляють місцеві паблики, оприлюднюючи відповідні фотографії.
За попередніми даними, дезертир втік із військової частини та погрожував підірвати гранатою військкомат у підмосковному Домодєдові. Після цього чоловік намагався втекти, але поліцейські перекрили вулиці та затримали військового.
"На місці працюють сапери та співробітники ФСБ", — йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося після затримання, гранатою виявився муляж.
"Коли він прийшов у військкомат, дістав бутафорську вибухівку і став загрожувати співробітникам комісаріату. Після вибіг з будівлі і спробував втекти. Росгвардія Московської області зловила його на прилеглій території", — пишуть автори посту.
Джерела паблика стверджують, що чоловік у формі камуфляжу — дезертир, який прибув з Курської області.
Також стало відомо, що чоловік, який погрожував підірвати гранату, виявився мобілізованим.
"За попередніми даними, йому 38 років. Він був мобілізований у жовтні минулого року", — пишуть місцеві пабліки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії почалася хвиля підпалів військкоматів і не тільки.
Також ми повідомляли про те, що в росії дезертир із кулеметом розстріляв поліцейських.