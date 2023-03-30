Помилованный зэк-"вагнеровец" вернулся с фронта и опять убил человека - все село дрожало от страха (видео)

"Защитник отечества" держал в страхе все село

Практика с вербовкой зэков в российские ЧВК, уже ожидаемо начла выходить россиянам боком, ведь выжившие на фронте преступники потом возвращаются в города и села россии. Так случилось и с жителем села Новый Бурец, что Кировской области россии.

Об этом пишет The Insider.

Как стало известно, завербованный в ЧВК "Вагнера" иван россомахин, который отбывал наказание за убийство своей односельчанки, которая пыталась его прогнать со своего участка, а также грабеж, после войны в Украине вернулся домой, где как сообщают местные СМИ, начал "держать в страхе односельчан, угрожая их жизням". Так, например, в один из дней мужчина ходил по селу в состоянии алкогольного опьянения, держа в руках вилы и топор, и кричал: "Убью всех, перережу всю семью". В другой день "вагнеровец" разбил топором окна у припаркованных автомобилей. Напуганным местным жителям уже было пообещали что отправят z-зэка обратно на войну, но этому не суждено было случится.

По данным популярного паблика "Baza" похождения россомахина закончилось подозрением в убийстве.

"29 марта, житель соседнего города — Вятские Поляны — обнаружил в доме труп своей матери. Женщина была избита, также на её теле были колото-резаные раны. По подозрению в убийстве задержали ивана россомахина. По информации "Базы", у него оформлена явка с повинной", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в россии вагнеровец-дезертир расстрелял копов и нашел абсурдное оправдание.