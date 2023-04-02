Дізнався про загиблих на війні родичів: в росії "мобік" взяв у заручники офіцерів та солдатів

Військовий був озброєний автоматом та гранатами

Російським містам не дають перепочинку інциденти з мобілізованими або військовими, що прибули з війни. Черговий гучний випадок стався у Брянській області.

Про це повідомляє популярний російський інтернет-паблік "Baza".

Як стало відомо, у селі Плавна (Брянська область рф), що розташоване неподалік українського кордону, 35-річний мобілізований із Самарської області взяв у заручники біля десяти військових.

За інформацією авторів поста, спонукала солдата на цей вчинок новина про загибель на війні його родичів. Озброївшись автоматом, і гранатами він утримував трьох офіцерів та ще кількох мобілізованих у місцевому будинку культури. Жодних вимог він не висував, але погрожував застосувати зброю.

Поліція оточила будинок культури та знайшла переговорника — з мобілізованим спробував домовитись командир його військової частини. За годину йому це вдалося — мобілізований відпустив заручників і здався.

Варто зазначити, що хоча цей інцидент закінчився відносно добре, іншим росіянам, які зіткнулися з наслідками путінської агресії проти України, щастило менше. Так, наприклад, у Кіровській області нещодавно зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і знову вбив людину, а до цього дезертир розстріляв копів у Ростовській області.