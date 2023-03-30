Помилований зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і знову вбив людину - все село тремтіло від страху (відео)

"Защітнік отєчєства" тримав у страху все село

Практика з вербуванням зеків у російські ПВК вже очікувано почала виходити росіянам боком, адже злочинці, що вижили на фронті, потім повертаються до міст і сіл росії. Так сталося і з мешканцем села Новий Бурець, що на Кіровщині росії.

Про це пише The Insider.

Як стало відомо, завербований у ПВК "Вагнера" іван россомахін, який відбував покарання за вбивство своєї односельчанки, яка намагалася його прогнати зі своєї ділянки, а також грабіж, після війни в Україні повернувся додому, де, як повідомляють місцеві ЗМІ, почав "тримати в страху односельців, погрожуючи їхнім життям”. Так, наприклад, одного дня чоловік ходив селом у стані алкогольного сп’яніння, тримаючи в руках вила і сокиру, і кричав: "Уб’ю всіх, переріжу всю родину". Другого дня "вагнерівець" розбив сокирою вікна припаркованих автомобілів. Наляканим місцевим жителям вже було пообіцяли, що відправлять z-зека назад на війну, але цьому не судилося статися.

За даними популярного пабліка "Baza" пригоди росомахіна закінчилися підозрою у вбивстві.

"29 березня, мешканець сусіднього міста — Вятські Поляни — виявив у будинку труп своєї матері. Жінку було побито, також на її тілі були колото-різані рани. За підозрою у вбивстві затримали Івана россомахіна. За інформацією "Бази", у нього оформлена явка з повинною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії вагнерівець-дезертир розстріляв копів і знайшов абсурдне виправдання.