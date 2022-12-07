Російський військкор відкрив стрілянину в Петербурзі — а в Ростовській області поліцію розстріляв "вагнерівець"

Одного зі стрільців затримали у Кронштадті, а другий переховувався на покинутій свинофермі

У російському місті Санкт-Петербург військкор Родіон Север’янов відкрив стрілянину по людях на вулиці. Невдовзі його затримали правоохоронці. Про це повідомляє Telegram-канал SOTAvision, посилаючись на власні джерела.

Інцидент у великому місті стався днями. Зазначається, що журналіст посварився із дорожнім робітником, після чого вистрілив йому в голову із газового пістолета. Поліцейські затримали Север’янова у Кронштадті.

За даними джерела, військкору ставлять у провину статтю про хуліганство із застосуванням зброї, яка передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до п’яти років. Також зазначається, що справу вестиме слідчий відділ по Кронштадському району.

Родіон Север’янов є співробітником петербурзького телевізійного каналу "78" (МІЦ "Известия" входить до "Національної медіагрупи"). Він висвітлював тему війни в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, робив репортажі з Луганської, Донецької областей та Маріуполя для російських ЗМІ. У травні путін нагородив військового кореспондента орденом Мужності.

Водночас у Ростовській області затримали дезертира, який 6 грудня відкрив вогонь по співробітникам поліції у Новошахтинську. Інформацію підтвердив губернатор регіону Василь Голубєв.

Російський телеграм-канал Baza передає, що стрільцем виявився найманець ПВК "Вагнера" Павло Ніколін. Він відбував термін на крадіжку та розбій в уфімській виправній колонії №4. Звідти його забрали до ПВК "Вагнера", проте 24 листопада він передумав воювати та втік.

Ніколін відкрив стрілянину по поліцейських із кулемета Калашнікова. Одного співробітника він поранив у таз, після чого втік. Його шукали близько доби та знайшли на покинутій свинофермі. Зазначається, що під час затримання "вагнерівець" намагався чинити опір.

Нагадаємо, раніше в російському місті Кримськ чоловік відкрив стрілянину по перехожих посеред вулиці, а потім наклав на себе руки.