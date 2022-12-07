Российский военкор открыл стрельбу в Петербурге - а в Ростовской области полицию расстрелял "вагнеровец"

Одного из стрелков задержали в Кронштадте, а второй скрывался на заброшенной свиноферме

В российском городе Санкт-Петербург военкор Родион Северьянов открыл стрельбу по людям на улице. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал SOTAvision, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент в крупном городе произошел на днях. Отмечается, что журналист поссорился с дорожным рабочим, после чего выстрелил ему в голову из газового пистолета. Полицейские задержали Северьянова в Кронштадте.

По данным источника, военкору вменяют статью о хулиганстве с применением оружия, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Также отмечается, что дело будет вести следственный отдел по Кронштадтскому району.

Родион Северьянов является сотрудником петербургского телевизионного канала "78" (МИЦ "Известия" входит в "Национальную медиа группу"). Он освещал тему войны в Украине с самого начала полномасштабного вторжения россии, делал репортажи из Луганской, Донецкой областей и Мариуполя для российских СМИ. В мае путин наградил военного корреспондента орденом Мужества.

В то же время в Ростовской области задержали дезертира, который 6 декабря открыл огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске. Информацию подтвердил губернатор региона Василий Голубев.

Российский телеграм-канал Baza передает, что стрелком оказался наёмник ЧВК "Вагнера" Павел Николин. Он отбывал срок на кражу и разбой в уфимской исправительной колонии №4. Оттуда его забрали в ЧВК "Вагнера", однако 24 ноября он передумал воевать и сбежал.

Николин открыл стрельбу по полицейским из пулемета Калашникова. Одного сотрудника он ранил в таз, после чего скрылся. Его искали около суток и нашли на заброшенной свиноферме. Отмечается, что во время задержания "вагнеровец" пытался оказать сопротивление.

Напомним, ранее в российском городе Крымск мужчина открыл стрельбу по прохожим посреди улицы, а затем покончил с собой.