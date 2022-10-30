В Одесі посеред вулиці вбили поліцейського: відео з місця події

Опонент поліцейського вдарив його кулаком в обличчя, після чого той упав і помер

Одесу вразила трагічна подія. У п’яній колотнечі посеред вулиці було вбито 36-річного старшого сержанта поліції, співробітника одеського батальйону поліції особливого призначення.

Пізно ввечері 29 жовтня на перехресті Хімічної та Боровського між двома чоловіками сталася п’яна бійка на ґрунті ворожості після спільного вживання алкогольних напоїв. Одним із них був поліцейський, який перебував у той момент не на службі та в цивільному одязі, передає видання "Думська", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Під час бійки 30-річний опонент поліцейського вдарив його кулаком в обличчя, після чого той упав і помер на місці події. Обставини смерті старшого сержанта поліції встановить судмедекспертиза.

Відео з місця події було опубліковано у соціальних мережах.

В Одесі було вбито поліцейського. Відео: Telegram-каналі "ОдесаInfo"

Повідомляється, що учасника бійки затримали співробітники поліції, які прибули на місце події. Попередньо інцидент кваліфікований за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – "навмисне вбивство".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Запоріжжі чоловік позбавив життя рідної людини.

Також портал новин "Телеграф" писав, що спливли страшні подробиці про дніпровського маніяка.