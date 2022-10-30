В Одессе посреди улицы убили полицейского: видео с места происшествия

Оппонент полицейского ударил его кулаком в лицо, после чего тот упал и скончался

Одессу потрясло трагическое происшествие. В пьяной потасовке посреди улицы был убит 36-летний старший сержант полиции, сотрудник одесского батальона полиции особого назначения.

Поздно вечером 29 октября на перекрестке Химической и Боровского между двумя мужчинами произошла пьяная драка на почве неприязни после совместного употребления алкогольных напитков. Одним из них был полицейский, находящийся в тот момент не на службе и в гражданской одежде, передает издание "Думская", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

В ходе драки 30-летний оппонент полицейского ударил его кулаком в лицо, после чего тот упал и скончался на месте происшествия. Обстоятельства смерти старшего сержанта полиции установит судмедэкспертиза.

Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях.

В Одессе был убит полицейский. Видео: Telegram-канале "ОдессаInfo"

Сообщается, что участника драки задержали сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Предварительно инцидент квалифицирован по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины – "умышленное убийство".

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