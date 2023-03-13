В россии повысят призывной возраст: законопроект уже внесли в Госдуму

Увеличение минимального и максимального призывного возраста объясняют желанием дать потенциальным солдатам шанс получить образование

В россии намерены увеличить призывной возраст граждан. В Госдуму внесли соответствующий законопроект. Минимальную границу намерены перенести с 18 до 21 года. А максимальную продлить с 27 до 30 лет.

Соответствующий законопроект уже опубликован в базе Госдумы, передает ВВС. Отмечается, что минимальный призывной возраст будут поднимать постепенно, а вот продлевать максимальный планируют уже с января 2024 года.

Согласно документу, с 1 января 2024 года начнут призывать молодых людей с 19 лет, с 1 января 2025-го — с 20 лет, а с 1 января 2026-го — с 21 года. Предельный возраст призыва будет повышен до 30 лет уже с 2024 года.

Инициаторами законопроекта выступил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя — Андрей Красов и Юрий Швыткин. Как говорится в пояснительной записке, повышение призывного возраста с 18 до 21 года нужно для того, чтобы потенциальные солдаты точно могли получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образования. Вместе с тем, за 18-летними россиянами сохраняется право пойти в армию по собственному желанию раньше достижения 21 года.

Отмечается, что повышение минимального возраста приведет к тому, что количество потенциальных призывников уменьшится. Поэтому, в качестве компенсации и для баланса, будет повышен максимальный призывной возраст до 30 лет. Что касается уже выданных отсрочек, то они будут действительны до истечения их срока или до исчезновения их оснований.

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