Е-повістки та закриття кордону. Росіяни в паніці через нові заборони

За ігнор повістки у смартфоні росіян каратимуть забороною взяти кредит і продати квартиру

У росії стали жорсткішими заходи з мобілізації. Тепер "мобіків" для відправки на війну в Україну ловитимуть вже за допомогою електронних повісток. А на тих, хто буде ігнорувати такі повістки, чекають утиски та обмеження.

Ухилятнам, приміром, не можна буде втікати за кордон, отримати кредит, а варіанти заробити кошти поза армією обмежаться, бо зареєструвати бізнес теж не можна. Росіяни від таких нововведень в шоці, про що свідчать коментарі під новинами.

Перелік дивних заборон

держдума рф ухвалила поправки до законодавства, які узаконюють електронні повістки. Вони матимуть таку ж силу, що і паперові.

Повістка вважається врученою з моменту появи в особистому кабінеті на "Госуслугах". Після цього треба прийти у військкомат, інакше через 20 днів "ухилянтам" заборонять:

керувати транспортними засобами,

реєструвати авто,

продавати та купувати квартири

брати кредити,

реєстрацію як індивідуальних підприємців,

(!)А з моменту сповіщення не можна виїжджати із росії.

Цей закон набуде чинності після схвалення радою федерації та підписання російським диктатором володимиром путіним.

"Дія" по-російськи підтягує дані, але для ловіння ухилянтів

Крім е-повісток у росії вводять ще одне ноу-хау електронного концтабору. Це єдиний реєстр військовозобов'язаних. Інформація автоматично підтягуватиметься з суміжних державних ресурсів. Навіть з податкової та університетів.

Які дані про військовозобов'язаних збиратимуть:

стан здоров'я;

освіта;

місце проживання;

місце роботи;

військово-облікову спеціальність;

наявність іноземного громадянства;

посвідка на проживання в іншій країні;

страховий номер індивідуального особового рахунку;

ІПН (ідентифікаційний номер платника податків).

Постановку на військовий облік проводитимуть дистанційно, без явки у військкомат.

(!) Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи електронно, вона вважатиметься врученою через 7 днів після розміщення в Реєстрі повісток.

Дані будуть передавати податкова, органи слідства, суди, медичні установи, Фонд пенсійного та соціального страхування, ЦВК, федеральні та місцеві органи влади, а також вищі навчальні заклади.

Реакція росіян

Один із найпопулярніших закликів у росіян в соцмережах зараз — видаляти акаунт на "Госуслугах", щоб не прийшла повістка (спойлер — це не допоможе, бо повістка вважається врученою після 7 днів появи у реєстрі).

Росіяни вже шукають варіанти не отримувати повістки

Депутат Андрій Луговой каже, що наявність інтернету не має значення, призвуть навіть у тайзі:

Ще один популярний тренд серед росіян — звинувачувати розробників сайту "Госуслуги":

Реакція соцмереж

Деякі вже планують пересідати з машин на велосипеди, або тікати за кордон:

Реакція соцмереж

Користувачі не приховують своєї тривоги, додають нецензурну лайку та сваряться, що мобілізація не стосуватиметься дітей високопосадовців:

Реакція соцмереж

Дивні заяви влади рф

Голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов ще тиждень тому запевняв, що видача електронних повісток не буде передбачена законом. Але плани змінилися кардинально: сьогодні він сказав, що повістка вважається врученою з моменту появи у смартфоні:

Тональність заяв Картаполова помінялася за тиждень

Спікер путіна дмитро пєсков заявив, що зміни щодо єдиного реєстру та е-повісток "не пов'язані з мобілізацією". Натомість вони пов'язані з військовим обліком.

"Жодної другої хвилі мобілізації у рф немає", — сказав пєсков.

Але 30 березня путін підписав указ про проведення планового весняного призову з 1 квітня по 15 липня. Планується призвати 147 тисяч людей.

У середині березня стало відомо, що міноборони рф планує набрати 400 тисяч осіб на службу за контрактом.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у росії внесли до Держдуми законопроєкт про підвищення призовного віку.