Е-повістки та закриття кордону. Росіяни в паніці через нові заборони
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За ігнор повістки у смартфоні росіян каратимуть забороною взяти кредит і продати квартиру
У росії стали жорсткішими заходи з мобілізації. Тепер "мобіків" для відправки на війну в Україну ловитимуть вже за допомогою електронних повісток. А на тих, хто буде ігнорувати такі повістки, чекають утиски та обмеження.
Ухилятнам, приміром, не можна буде втікати за кордон, отримати кредит, а варіанти заробити кошти поза армією обмежаться, бо зареєструвати бізнес теж не можна. Росіяни від таких нововведень в шоці, про що свідчать коментарі під новинами.
Перелік дивних заборон
держдума рф ухвалила поправки до законодавства, які узаконюють електронні повістки. Вони матимуть таку ж силу, що і паперові.
Повістка вважається врученою з моменту появи в особистому кабінеті на "Госуслугах". Після цього треба прийти у військкомат, інакше через 20 днів "ухилянтам" заборонять:
- керувати транспортними засобами,
- реєструвати авто,
- продавати та купувати квартири
- брати кредити,
- реєстрацію як індивідуальних підприємців,
(!)А з моменту сповіщення не можна виїжджати із росії.
Цей закон набуде чинності після схвалення радою федерації та підписання російським диктатором володимиром путіним.
"Дія" по-російськи підтягує дані, але для ловіння ухилянтів
Крім е-повісток у росії вводять ще одне ноу-хау електронного концтабору. Це єдиний реєстр військовозобов'язаних. Інформація автоматично підтягуватиметься з суміжних державних ресурсів. Навіть з податкової та університетів.
Які дані про військовозобов'язаних збиратимуть:
- стан здоров'я;
- освіта;
- місце проживання;
- місце роботи;
- військово-облікову спеціальність;
- наявність іноземного громадянства;
- посвідка на проживання в іншій країні;
- страховий номер індивідуального особового рахунку;
- ІПН (ідентифікаційний номер платника податків).
Постановку на військовий облік проводитимуть дистанційно, без явки у військкомат.
(!) Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи електронно, вона вважатиметься врученою через 7 днів після розміщення в Реєстрі повісток.
Дані будуть передавати податкова, органи слідства, суди, медичні установи, Фонд пенсійного та соціального страхування, ЦВК, федеральні та місцеві органи влади, а також вищі навчальні заклади.
Реакція росіян
Один із найпопулярніших закликів у росіян в соцмережах зараз — видаляти акаунт на "Госуслугах", щоб не прийшла повістка (спойлер — це не допоможе, бо повістка вважається врученою після 7 днів появи у реєстрі).
Депутат Андрій Луговой каже, що наявність інтернету не має значення, призвуть навіть у тайзі:
Ще один популярний тренд серед росіян — звинувачувати розробників сайту "Госуслуги":
Деякі вже планують пересідати з машин на велосипеди, або тікати за кордон:
Користувачі не приховують своєї тривоги, додають нецензурну лайку та сваряться, що мобілізація не стосуватиметься дітей високопосадовців:
Дивні заяви влади рф
Голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов ще тиждень тому запевняв, що видача електронних повісток не буде передбачена законом. Але плани змінилися кардинально: сьогодні він сказав, що повістка вважається врученою з моменту появи у смартфоні:
Спікер путіна дмитро пєсков заявив, що зміни щодо єдиного реєстру та е-повісток "не пов'язані з мобілізацією". Натомість вони пов'язані з військовим обліком.
"Жодної другої хвилі мобілізації у рф немає", — сказав пєсков.
Але 30 березня путін підписав указ про проведення планового весняного призову з 1 квітня по 15 липня. Планується призвати 147 тисяч людей.
У середині березня стало відомо, що міноборони рф планує набрати 400 тисяч осіб на службу за контрактом.
Як повідомляв "Телеграф", раніше у росії внесли до Держдуми законопроєкт про підвищення призовного віку.