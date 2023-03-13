У росії підвищать призовний вік: законопроект уже внесли до Держдуми

Збільшення мінімального та максимального призовного віку пояснюють бажанням дати потенційним солдатам шанс здобути освіту

У росії мають намір збільшити призовний вік громадян. До Держдуми внесли відповідний законопроект. Мінімальний кордон мають намір перенести з 18 до 21 року. А максимальну подовжити з 27 до 30 років.

Відповідний законопроект вже опубліковано у базі Держдуми, передає ВВС. Зазначається, що мінімальний призовний вік підніматимуть поступово, а от збільшувати максимальний планують уже з січня 2024 року.

Згідно з документом, з 1 січня 2024 року почнуть призивати молодих людей з 19 років, з 1 січня 2025 року — з 20 років, а з 1 січня 2026 року — з 21 року. Граничний вік призову буде підвищено до 30 років з 2024 року.

Ініціаторами законопроекту виступив голова комітету з оборони Андрій Картаполов та два його заступники — Андрій Красов та Юрій Швиткін. Як йдеться в пояснювальній записці, підвищення призовного віку з 18 до 21 року потрібне для того, щоб потенційні солдати точно могли здобути середню загальну, середню професійну або вищу освіту. Водночас, за 18-річними росіянами зберігається право піти до армії за власним бажанням раніше за досягнення 21 року.

Зазначається, що підвищення мінімального віку призведе до того, що кількість потенційних призовників зменшиться. Тому, як компенсація і для балансу, буде підвищено максимальний призовний вік до 30 років. Що стосується вже виданих відстрочок, то вони будуть дійсні до закінчення їхнього терміну або до зникнення їх підстав.

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