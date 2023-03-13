Росіянам дедалі тривожніше: ППО натикали по всій москві, для зеніток вирубують парки (відео, фото)

Для систем ППО не шкодують нічого

Російська так звана спецоперація настільки "чітко" йде за планом, що ще на початку 2023 року у Москві почали посилювати ППО. Зенітні комплекси встановлювали прямо посеред міста, на дахах будівель, а зараз, мабуть, паніка росіян дійшла до того, що в спробах захиститися вони почали вирубувати парки та ліси під комплекси ППО.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як стало відомо, відразу після Нового року в декількох районах Москви почали активні вирубування лісу. Журналістам вдалося з’ясувати, що все це робиться для потреб Міноборони росії, зокрема для встановлення систем ППО.

"У Лосиному острові та на дослідних полях Тимірязєвської сільгоспакадемії вже розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400. У районі Печатники вирубали близько 100 гектарів лісу в охоронній зоні музею-заповідника Коломенське", — йдеться у публікації.

При цьому місцеві жителі побоюються, що тепер знаменита церква Вознесіння може втратити статус об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А військові експерти попереджають, що розміщення військових об’єктів біля багатоповерхівок загрожує жителям.

Одним із місць встановлення є дослідні поля Тимірязєвської академії. Там ці комплекси видно неозброєним оком.

"Обладнувати дослідні поля почали ще 31 грудня. При цьому відповідної інформації не було на жодному з державних порталів, був відсутній обов’язковий для будівництва інформаційний щит, а на запити жителі району отримували відписки. Майданчик підготували менш як за два тижні. На місці дослідних полів не було суцільного лісу, тому ґрунт просто вирівняли й залили асфальтом", — пишуть журналісти.

Міноборони росії не бентежить навіть те, що місце, яке вони вибрали під комплекси, оточене житловими будинками. До найближчої дев’ятиповерхівки 77к1 на вулиці Великій Академічній, всього близько 200 метрів.

"Завжди мріяв, щоб встановили потенційну ціль для противника біля будинку!" — передає видання слова місцевих жителів.

Ще одним майданчиком для розміщення ППО стала територія парку-заповідника "Лосиний острів" у районі Богородське на північному сході Москви. Фото ЗРК С-400 наприкінці січня зробили мешканці будинків ЖК "Лосиний острів" на Погонному проїзді. Вікна північної сторони житлового комплексу виходять на військовий об’єкт. Відстань від ППО до житлових багатоповерхівок – близько 200 метрів.

Але найгучнішою подією, пов’язаною із встановленням ППО в Москві, стало вирубування в Кур’яновому. Там для потреб військових в умовах найсуворішої таємності було знищено величезний лісовий масив на лівому березі Москви-ріки.

"І нічого ви не зробите. Будівельникам дали місяць, щоб закатати все в асфальт. Тут буде ППО", - кажуть місцеві журналістам, які намагалися зупинити вирубування.

"Ліс почали активно знищувати 25 січня. Роботи йшли вдень і вночі з неймовірною швидкістю: тиждень був потрібен на вирубування, ще за один тиждень спиляні дерева переробили на тирсу за допомогою подрібнювальних установок. Як і поліцейські, робітники підтвердили, що вирубування проводиться в оборонних цілях. Тут буде 10 майданчиків, які займуть 55 гектарів. Щонайменше на одному із них розміщуватиметься ППО", — розповідає співробітник "ГБУ Автомобільні дороги" Вадим (ім’я змінено)", — пишуть ЗМІ.

Крім того, росіяни закатали в асфальт навіть територію, що охороняється ЮНЕСКО. Йдеться про землю біля церкви Вознесіння.

Ще один майданчик, ймовірно, під установку системи ППО, з’явився в Ізмайловському лісопарку. На початку січня там почалося вирубування ділянки лісу на вході до парку з боку головної алеї, всього за 500 метрів від метро "Ізмайловська".

Не гидують росіяни розміщувати своє ППО і на купах сміття. У Новій Москві ППО розмістили на найбільшому (на 2013 рік) у Європі сміттєзвалищі — полігоні "Салар’єво". Відходи туди звозять із 60-х років. На момент закриття звалища 2007 року там розміщувалося 15 млн тонн сміття. Над цим звалищем, до речі, 13 березня пролетіли таємничі БПЛА, які підняли на вуха усю ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікарі Білгородської області росії просять владу не стріляти по Україні.

Також ми повідомляли, що у президента Володимира Зеленського розповіли, хто влаштовує вибухи у росії.