"Ескалація війни в росії неминуча": в ОП анонсували удари по Москві та Пітеру

Михайло Подоляк запевнив, що Україна не стріляє територією росії

У росії неминуча внутрішня ескалація війни. Радник глави ОП анонсував удари по різних об’єктах біля рф.

Про це він сказав у відеоролику, опублікованому в Telegram-каналі "Труха-Україна". Михайло Подоляк підкреслив, що ким завдаватимуться ударів і навіщо — обговорювати поки що не можна.

Він наголосив, що Україна не завдає ударів по території російської федерації. Водночас, Пітеру, Москві, Єкатеринбургу та іншим "зніженим містам" варто приготуватися до ударів. Будь-які об’єкти та цілі можуть бути піддані атаці.

"Ескалація війни в росії, на внутрішньому її ринку, неминуча. І схильні будуть такі міста, як Пітер, Москва, Єкатеринбург, які думали, що живуть в іншій реальності. Все буде схильне до ескалації конфлікту, але ця ескалація є внутрішньою проблемою російської федерації" , резюмував Михайло Подоляк

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