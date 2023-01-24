“Эскалация войны в россии неизбежна”: в ОП анонсировали удары по Москве и Питеру

Михаил Подоляк заверил, что Украина не стреляет по территории россии

В россии неизбежна внутренняя эскалация войны. Советник главы ОП анонсировал удары по разным объектам на территории рф.

Об этом он сказал в видеоролике, который опубликован в Telegram-канале "Труха-Украина". Михаил Подоляк подчеркнул, что кем будут наноситься удары и зачем — обсуждать пока нельзя.

Он подчеркнул, что Украина не наносит ударов по территории российской федерации. Вместе с тем, Питеру, Москве, Екатеринбургу и другим "изнеженным городам" стоит приготовиться к ударам. Любые объекты и цели могут быть подвержены атаке.

"Эскалация войны в россии, на внутреннем ее рынке, неизбежна. И подвержены будут такие города, как Питер, Москва, Екатеринбурга, которые думали, что живут в другой реальности. Все будет подвержено эскалации конфликта, но эта эскалация является внутренней проблемой российской федерации", резюмировал Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф рассказывал о том, что россия снова запугивает Запад ядерным ударом из-за помощи Украине. Местный политик заявил, что поддержки Киева приведет к "трагедии мирового масштаба".