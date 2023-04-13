"Не мобилизация, не тотальный призыв": названа основная причина введения электронных повесток в рф

В россии испытывают потребность в пополнении рядов своей армии новым "пушечным мясом"

Руководств россии готовит граждан к новой волне мобилизации, и внедрение электронных повесток из военкоматов — лишь очередное тому подтверждение.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт, полковник Влад Волошин. По его словам, если президент рф владимир путин все же объявит проведение повторной волны мобилизации в рф, то она, уже по привычной схеме, будет с примечанием "частичная". Также эксперт напомнил, что российские власти организую для так называемых "чмобиков" довольно неплохое денежное обеспечение, поэтому многие готовы рискнуть жизнью и пойти на войну против Украины.

Что касается основных функций создания электронной базы военнообязанных в россии — взятие под контроль как можно больше военноспособных россиян, и во время "сверки данных" в военкоматах делать "ставку" именно на таких граждан.

"Не мобилизация, не тотальный призыв, а именно вербовка, предложение заключить контракт", — предположил он.

Кроме того, Волошин напомнил и об огромных потерях, которые несет российская армия на войне в Украине. По его мнению, даже официальные подсчеты потерь, публикуемые Генштабом ВСУ, а это более 180 тысяч оккупантов, подталкивает кремль к поиску нового "пушечного мяса".

"К тому же подходит к концу подготовка ранее мобилизованных на российских и белорусских полигонах. Ими будут пополнять подразделения и части, воюющие в Украине. А новых станут активно набирать с помощью электронных повесток – и будут отправлять на полигоны для подготовки пополнения существующих подразделений и, возможно, для создания новых ", — подытожил он.

Подробнее узнать о том, чего следует ожидать от них объявления новой – частичной или общей – мобилизации в россии читайте в материале "Телеграфа": "На войну: как россиян готовят к новой не явной волне мобилизации".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 апреля госдума россии рассмотрела законопроект о "е-повестках". Именно он позволит стране-агрессору уравнять в законности бумажные и электронные версии этого документа с призывом к службе в армии.