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На войну: как россиян готовят к новой не явной волне мобилизации

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
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Российские мобилизированные
Российские мобилизированные

Зачем россии нужны электронные повестки

Во вторник, 11 апреля Госдума российской федерации (рф) приняла законопроект о едином реестре военнообязанных. Он вводит, среди прочего, дублирование повесток в электронном виде через Госуслуги или в Многофункциональный центр (МФЦ). Причем, если электронная повестка отправлена в личный кабинет, она считается уже врученной. А если в течение 20 дней после этого "счастливчик", которому выпал "билет на войну" не придет в военный комиссариат, то против него вводится ряд санкций. Среди них: невозможность выехать за границу, управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальное предпринимательство, брать кредиты.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что означают такие действия российских властей, в том числе, следует ли ожидать от них объявление новой – частичной или всеобщей – мобилизации.

Не тотальный призыв, но…

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что внедрение в рф электронных извещений из военкоматов в большей степени напоминает создание базы для подготовки к новой волне мобилизации.

"Скорее всего, она будет с традиционным прицепом "частичная". Важно также понимать, что российские так называемые "чмобики" получают неплохое денежное содержание. Для некоторых регионов предлагаемые 80-150 тысяч рублей в месяц – небывалые деньги. И они готовы рискнуть здоровьем и жизнью в войне против Украины. Но, конечно, далеко не все. Думаю, основная функция создание такой базы – и взять под контроль как можно больше способных воевать россиян, и во время "сверки данных" в военкомате – сделать ставку на вербовку этих людей. Не мобилизация, не тотальный призыв, а именно вербовка, предложение заключить контракт", – считает эксперт.

По его словам, огромные потери оккупационной армии во время ее провалившегося "Большого наступления", то, что официальный счет потерь, обновляемый нашим Генштабом, у противника уже превысил 180 тысяч, подталкивает Кремль к поиску нового "пушечного мяса".

"К тому же, – поясняет Влад Волошин, – подходит к концу подготовка ранее мобилизированных на российских и белорусских полигонах. Ими будут пополнять подразделения и части, воюющие в Украине. А новых станут активно набирать с помощью электронных повесток – и отправлять на полигоны для подготовки пополнения существующих подразделений и, возможно, для создания новых".

Подготовлена почва для проведения быстрой мобилизации

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий напоминает: Кремль постоянно утверждает, что мобилизацию проводить не будет. Такой себе психологический момент. Чтобы не будоражить общество.

"Но там прекрасно понимают, что если дела на фронте пойдут плохо (а так оно в ближайшее время и будет – не только из-за грядущего украинского контрнаступления, но и из-за огромных потерь, понесенных оккупационной армией за последние месяцы), надо иметь возможность быстро забросить резервы в огонь войны. Чтобы это не выглядело так хаотично и достаточно бросающимися в глаза, как в сентябре прошлого года, когда путин на фоне нашего контрнаступления срочно объявлял "частичную мобилизацию". И было массовое бегство из страны, уклонения, игра в прятки с военкомами", – напоминает эксперт.

А теперь, продолжает Алексей Голобуцкий, никого не волнует, прочитал ты или не прочитал в своем электронном кабинете повестку. И сбежать тебе уже не дадут. Придут, заберут, забреют.

"Не исключено, что это китайцы посоветовали Кремлю – оцифровать по максимуму социальную жизнь россиян, чтобы было легче их контролировать. В самом Китае (не везде, но уже во множестве провинций) есть социальный рейтинг. И если ты что-то не то смотрел в Интернете, или нарушил правила дорожного движения, тебя могут лишить прав пользоваться общественным транспортом или выезда за границу. Лишь высокий соцрейтинг дает определенные привилегии. Похоже, россия сейчас в начале пути к цифровой диктатуре. Не зря же она сближается с Китаем. Перенимая, в том числе, опыт тотального контроля за гражданами. А в плане цифровых услуг та же Москва – передовой город. Теперь это начнут распространять на всю страну. Только не с прицелом на комфорт и удобство граждан (доставка курьерами чего-то, заказанного через Интернет, облегчение бюрократических процедур), а ради максимального контроля за ними со стороны государства", – предполагает эксперт.

Он уверен, что сейчас готовится почва для массовой (но не тотальной, не всеобщей) мобилизации. И когда возникнет острая необходимость, это сделают куда быстрее и с куда меньшим хаосом, чем прошлой осенью.

"Следует также понимать, что в предыдущем указе о "частичной мобилизации" засекречена цифра – сколько именно государство собралось раздать повесток. По некоторым данным, речь шла о 1,5 миллионах. И вполне возможно, что мобилизация не прекращается. Просто идет не столь открытой форме, как в первые месяцы, – отмечает Алексей Голобуцкий. – Кремль максимально пытается избежать заявлений о необходимости дополнительной мобилизации. Но и ничего не может поделать с предполагаемо провальным планом по призыву 400 тысяч контрактников. Именно поэтому Госдума срочно принимает такие изменения. Резюмируя – законодательно подготовлена почва для проведения быстрой мобилизации. Вопрос лишь в том, где, когда, кого и в каком количестве намерены призвать. Многие российские аналитики предполагают, что массово "забривать" путем электронных повесток начнут уже с мая. И, скорее всего, продолжится тенденция массового призыва из сельской местности, малых городов, провинций, национальных республик".

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#Украина #Россия #Война #Мобилизация