"Не мобілізація, не тотальний призов": названо основну причину запровадження електронних повісток у рф

У рф відчувають потребу у поповненні лав своєї армії новим "гарматним м'ясом"

Керівництво росії готує громадян до нової хвилі мобілізації, тож впровадження електронних повісток з військкоматів — лише чергове тому підтвердження.

Про це в інтерв'ю для "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу Збройних сил України, військовий експерт, полковник Влад Волошин. За його словами, якщо президент росії володимир путін все ж оголосить проведення повторної хвилі мобілізації у рф, то вона, вже за звичною схемою, буде з приміткою "часткова". Також експерт нагадав, що російська влада організовую для так званих "чмобіків" досить непогане грошове забезпечення, тож багато хто готовий ризикнути життям і піти на війну проти України.

Що стосується основних функцій створення електронної бази військовозобов'язаних у рф — взяття під контроль якомога більше здатних воювати росіян, і під час "звіряння даних" у військкоматах робити "ставку" саме на таких громадян.

"Не мобілізація, не тотальний призов, а саме вербування, пропозиція укласти контракт", — припустив він.

Крім того, Волошин нагадав і про величезні втрати, яких зазнає російська армія на війні в Україні. На його думку, навіть офіційні підрахунки втрат, які публікуються Генштабом ЗСУ, а це понад 180 тисяч окупантів, підштовхує кремль до пошуку нового "гарматного м’яса".

"До того ж добігає кінця підготовка раніше мобілізованих на російських та білоруських полігонах. Ними поповнюватимуть підрозділи та частини, що воюють в Україні. А нових стануть активно набирати за допомогою електронних повісток – і відправлятимуть на полігони для підготовки поповнення існуючих підрозділів та, можливо, для створення нових", — підсумував він.

Детальніше дізнатися про те, чого слід очікувати від них оголошення нової – часткової чи загальної – мобілізації в росії читайте у матеріалі "Телеграфу": "На війну: як росіян готують до нової не явної хвилі мобілізації".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 квітня держдума росії розглянула законопроєкт про "е-повістки". Саме він дозволить країні-агресорці зрівняти в законності паперові та електронні версії цього документа із призовом до служби в армії.