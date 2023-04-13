На війну: як росіян готують до нової не явної хвилі мобілізації

Навіщо росії потрібні електронні повістки

У вівторок, 11 квітня Держдума російської федерації (рф) прийняла законопроєкт про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Він вводить, серед іншого, дублювання повісток в електронному вигляді через Держпослуги або Багатофункціональний центр (БФЦ). Причому, якщо електронна повістка відправлена до особистого кабінету, вона вважається вже врученою. А якщо протягом 20 днів після цього "щасливчик", якому випав "квиток на війну", не прийде у військовий комісаріат, то проти нього вводиться низка санкцій. Серед них: неможливість виїхати за кордон, керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати індивідуальне підприємництво, брати кредити.

Експерти розповіли "Телеграфу", що означають такі дії російської влади, у тому числі, чи слід очікувати від них оголошення нової – часткової чи загальної – мобілізації.

Не тотальний призив, але…

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин вважає, що впровадження в росії електронних повідомлень з військкоматів більшою мірою нагадує створення бази для підготовки до нової хвилі мобілізації.

"Швидше за все, вона буде з традиційним причепом "часткова". Важливо також розуміти, що російські так звані "чмобики" отримують непогане грошове утримання. Для деяких регіонів пропоновані 80-150 тисяч рублів на місяць — небувалі гроші. І вони готові ризикнути здоров'ям та життям у війні проти України. Але, звісно, далеко не всі. Думаю, основна функція створення такої бази – і взяти під контроль якнайбільше здатних воювати росіян, і під час "звіряння даних" у військкоматі – зробити ставку на вербування цих людей. Не мобілізація, не тотальний призив, а саме вербування, пропозиція укласти контракт", — вважає експерт.

За його словами, величезні втрати окупаційної армії під час її проваленого "Великого наступу" те, що офіційний рахунок втрат, оновлюваний нашим Генштабом, у противника вже перевищив 180 тисяч, підштовхує кремль до пошуку нового "гарматного м’яса".

"До того ж, – пояснює Влад Волошин, – добігає кінця підготовка раніше мобілізованих на російських та білоруських полігонах. Ними поповнюватимуть підрозділи та частини, що воюють в Україні. А нових стануть активно набирати за допомогою електронних повісток – і відправлятимуть на полігони для підготовки поповнення існуючих підрозділів та, можливо, для створення нових".

Підготовлено ґрунт для проведення швидкої мобілізації

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький нагадує: Кремль постійно стверджує, що мобілізацію не проводитиме. Такий собі психологічний момент. Щоб не розбурхувати суспільство.

"Але там чудово розуміють, що якщо справи на фронті підуть погано (а так воно найближчим часом і буде – не лише через майбутній український контрнаступ, а й через величезні втрати, завдані окупаційній армії за останні місяці), треба мати можливість швидко закинути резерви у вогонь війни, щоб це не виглядало так хаотично і досить помітно, як у вересні минулого року, коли путін на тлі нашого контрнаступу терміново оголошував "часткову мобілізацію". І була масова втеча з країни, ухилення, гра в хованки з військкомами", – нагадує експерт.

А тепер, продовжує Олексій Голобуцький, нікого не хвилює, прочитав ти чи не прочитав у своєму електронному кабінеті повістку. І втекти тобі вже не дадуть. Прийдуть, заберуть, поголять.

"Не виключено, що це китайці порадили Кремлю – оцифрувати максимально соціальне життя росіян, щоб було легше їх контролювати. У самому Китаї (не скрізь, але вже в багатьох провінціях) є соціальний рейтинг. І якщо ти щось не те дивився в Інтернеті, або порушив правила дорожнього руху, тебе можуть позбавити прав користуватися громадським транспортом або виїзду за кордон.Тільки високий соцрейтинг дає певні привілеї. Схоже, Росія зараз на початку шляху до цифрової диктатури. Не дарма вона зближується з Китаєм. Переймаючи, зокрема, досвід тотального контролю над громадянами. А в плані цифрових послуг та ж Москва – передове місто. Тепер це почнуть поширювати на всю країну. Тільки не з прицілом на комфорт та зручність громадян (доставка кур’єрами чогось, замовленого через Інтернет, полегшення бюрократичних процедур), а задля максимального контролю за ними з боку держави", – припускає експерт.

Він упевнений, що зараз готується ґрунт для масової (але не тотальної, не загальної) мобілізації. І коли виникне гостра потреба, це зроблять набагато швидше і з меншим хаосом, ніж минулої осені.

"Слід також розуміти, що у попередньому указі про "часткову мобілізацію" засекречено цифру – скільки саме держава зібралася роздати повісток. За деякими даними, йшлося про 1,5 мільйона. І цілком можливо, що мобілізація не припиняється. Просто йде не така відкрита форма, як у перші місяці, – зазначає Олексій Голобуцький. – Кремль максимально намагається уникнути заяв щодо необхідності додаткової мобілізації. Але й нічого не може вдіяти з передбачуваним провальним планом на призив 400 тисяч контрактників. Саме тому Держдума терміново ухвалює такі зміни. Резюмуючи – законодавчо підготовлений ґрунт для проведення швидкої мобілізації. Питання лише в тому, де, коли, кого та в якій кількості мають намір призвати. Багато російських аналітиків припускають, що масово "заголювати" шляхом електронних повісток почнуть уже з травня. І, швидше за все, продовжиться тенденція масового призову із сільської місцевості, малих міст, провінцій, національних республік".