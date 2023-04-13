Паніка в рф через мобілізацію: росіяни кинулись переписувати на дружин квартири та машини

Росіяни в очікуванні неминучих повісток хочуть зберегти своє майно

Днями мобілізація в рф набрала нових обертів. Влада запровадила електронні повістки — тепер росіянин просто немає права видаляти свій обліковий запис із сайту "Госуслуги". На поштову скриньку цього облікового запису надсилатиметься повістка, за тиждень після чого вона офіційно вважається доставленою в руки призовника. Навіть якщо він її не бачив.

Після цього в рф почалася нова хвиля паніки. Наочним прикладом є те, як зросла кількість запитів у пошуковій системі Google. Так, росіяни масово шукають способи переписати на своїх дружин машину та квартиру, повідомляє "Сталінгулаг".

До прикладу, інформацію про те, як переоформити на дружину машину, стали гуглити на 900% частіше. Тих, хто цікавиться переоформленням житла — плюс 350%. Зростання популярності запитів пов’язане із новими правилами мобілізації в країні-агресорі: якщо громадянин не з'явився у військкомат через 20 днів після отримання повістки, йому забороняється керувати автомобілем, продавати та купувати житло тощо.

Серед інших заборон — брати кредити та виїжджати за кордон, поки не з’явився у військкомат. Повістка буде вважатися врученою через 7 днів після надсилання на поштову скриньку. Тобто наявність інтернету взагалі не має значення.

Нагадаємо, як розповів "Телеграфу" ексспікер ЗСУ, полковник Влад Волошин, основною причиною мобілізації в рф є потреба в поповненні армії новим гарматним м’ясом. Адже втрати російських військ в Україні величезні.