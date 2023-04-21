Взрыв бомбы в Белгороде: появилось полное видео

Момент взрыва бомбы в Белгороде попал на камеры

В сети опубликовали полное видео падения и взрыва российской бомбы в Белгороде. Инцидент произошел 20 апреля поздним вечером. Позже стало известно, что авиабомба упала с российского Су-34.

Кадры распространили российские Телеграм-каналы.

На ролике видно, как дорожное покрытие на проезжей части вырывает и подбрасывает на значительную высоту. За мгновения перед взрывом на этом месте проезжали автомобили.

В то же время блогер Роман Шрайк обратил внимание на то, что сама бомба падает на видео на 2-й секунде, а уже на 20-й секунде происходит ее детонация.

На опубликованных кадрах видно, как ударной волной легковую машину отбрасывает на крышу супермаркета. Также городские паблики показали кадры, на которых транспортное средство снимали с крыши.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на месте взрыва в Белгороде образовалась воронка диаметром в 20 метров. По словам очевидцев, сперва они услышали свист, а затем громкий звук. По данным местных властей, в результате инцидента пострадали три человека.