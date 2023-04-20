Паника в Белгороде: посреди улицы образовалась огромная воронка, местные пишут о "прилете" (фото, видео)

Пока неизвестно, что именно спровоцировало воронку и взрыв

В российском Белгороде снова неспокойно. Посреди проезжей части образовалась огромная вронка, повредив машины. Местные сообщают, что перед этим слышали громкий взырв.

Фото и видео с места событий делятся в местных Telegram-каналах. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Несмотря на то, что местные сообщают о взрыве, окна в домах не повылетали и не потрескались, ка кдолжны были от взрывной волны. При этом жильцы жалуются, что у к ним на корнизы прилетела земля, что подтверждает взрыв или толчок. Однако случилось и кое-то абсолютное невероятное. На крыше дома неподалеку от места происшествия нашли автомобиль — его туда закинуло в момент взрыва или толчка.

Сообщается, что осколками повреждены жилые дома в Белгороде, в некоторых квартирах вылетели стекла. Перед падением неизвестного объекта жители слышали свист и гул, дома вибрировали и тряслись. Вероятно, целью была городская подстанция, расположенная в нескольких десятках метров от места падения. На кадрах с места видно, что пострадали припаркованные рядом автомобили и даже повалены фонарные столбы. На место уже прибыли спецслужбы, а воронку оцепили.

Спустя время после инцидента местные власти подтвердили взрыв, сообщает один из российский каналов. Пострадавших нет, а радиус воронки 20 метров.

"По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", — заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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