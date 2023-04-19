Последствия оценивают специалисты

В россии произошла очередная чрезвычайная ситуация, связанная с войском. Инцидент произошел в Брянской области. В нем уже обвинили украинские вооруженные силы. Вроде бы ВСУ атаковали беспилотником здание военкомата в Новозыбкове.

Об этом заявил губернатор Брянщины александр богомаз. Он сообщил, что пострадавших нет, в здании частично нет окон. Взрыв попал на камеры слежения. Одновременно с военкоматом остекления лишилось и здание напротив — деревянное сооружение, в котором находился офис компании по продаже стеклопакетов.

Различные интернет-СМИ россии расходятся в оценке объемов повреждений. Некоторые вообще заявляют, что пострадало только здание напротив.

Новозыбков (Новозыбков) — город с населением более 40 тысяч человек. Особенно тем, что раньше до 1919 года было частью Украины, эти земли издавна назывались Стародубщиной. Сейчас находится примерно в 60 км от украинской границы.

Новозыбков на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии начали рассылать электронные повестки. За игнорирование "писем счастья" россиянам угрожает ответственность.