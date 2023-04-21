рф скинула бомбу на Белгород, пострадавших стало больше: новые подробности

На Белгород упала русская бомба, число пострадавших увеличилось

В Белгороде возросло до трех число пострадавших в результате падения российской бомбы на город 20 апреля.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один из пострадавших от госпитализации отказался.

По словам главы региона, было принято решение расселить трехподъездный пятиэтажный дом, который пострадал при падении снаряда с самолета оккупантов.

Гладков также рассказал, что специалисты обследуют прилегающие дома к дороге, на которую упала бомба. После их отчета будет ясно, смогут ли люди вернуться в свои квартиры.

Он добавил, что в ближайшие дни должны произвести замену поврежденного дорожного полотна.

Ранее "Телеграф" писал о том, что взрыв в Белгороде прогремел вечером 20 апреля. Очевидцы рассказали, что сперва услышали свист, а затем громкий звук. После взрыва на улице одного из районов появилась большая воронка диаметром в 20 метров. Позже в минобороны рф сообщили, что при выполнении полета самолета Су-34 произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса".