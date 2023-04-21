Войска рф "бомбили" Белгород: стала известна причина взрывов в российском городе

Военные уверяют, что самолет "всего лишь" потерял боеприпас

Военные путина решили, очевидно, сбить волну паники, которая началась в российском Белгороде после прозвучавших накануне взрывов, и заявили о своей причастности к происшествию.

"Признание" опубликовали пропагандистские сайты.

"Причиной взрыва в Белгороде назвали "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34", — сказано в сообщении.

Другими словами, у самолета оторвалась бомба, как это не раз бывало при попытках обстрелов украинских городов – именно поэтому многие атаки проводятся с территории над Каспийским морем – так от них страдают "только" обитатели морских глубин.

Также в российских пабликах появилось видео прилета.

Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование. Как обычно, "пострадавших нет", поврежденных жилых зданий якобы тоже.

В то же время местные жители показывают в Сети, что разрушения есть, притом весьма ощутимые.

Напомним, что 20 апреля жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка, а один автомобиль забросило на крышу магазина.

Также нелишним будет напомнить, что буквально несколько дней назад в Белгороде взорвалась местная ТЭС у тюрьмы, и власти попытались свалить все на украинский беспилотник, хотя доказательств у них никаких не было.