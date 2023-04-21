Війська рф "бомбили" Білгород: стала відома причина вибухів у російському місті

Військові запевняють, що літак "лише" втратив боєприпас

Військові путіна вирішили, очевидно, збити хвилю паніки, яка почалася в російському Білгороді після вибухів, що пролунали напередодні, і заявили про свою причетність до інциденту.

"Визнання" опублікували пропагандистські сайти.

"Причиною вибуху в Білгороді назвали "позаштатне сходження боєприпасу" з російського літака Су-34", — йдеться у повідомленні.

Іншими словами, у літака відірвалася бомба, як це не раз бувало при спробах обстрілів українських міст – саме тому багато атак проводяться з території над Каспійським морем – так від них страждають "лише" мешканці морських глибин.

Також у російських пабликах з’явилося відео прильоту.

Зазначається, що за цим фактом вже проводиться розслідування. Як завжди, "постраждалих немає", пошкоджених житлових будівель нібито також.

Водночас місцеві жителі показують у Мережі, що руйнування є, до того відчутні.

Нагадаємо, що 20 квітня жителі російського міста Білгород чули гучний звук, схожий на вибух. Після цього на вулиці одного з районів з’явилася велика вирва, а один автомобіль закинуло на дах магазину.

Також не зайвим буде нагадати, що кілька днів тому у Білгороді вибухнула місцева ТЕС біля в’язниці, і влада спробувала звалити все на український безпілотник, хоча доказів у неї не було.