Війська рф "бомбили" Білгород: стала відома причина вибухів у російському місті
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Військові запевняють, що літак "лише" втратив боєприпас
Військові путіна вирішили, очевидно, збити хвилю паніки, яка почалася в російському Білгороді після вибухів, що пролунали напередодні, і заявили про свою причетність до інциденту.
"Визнання" опублікували пропагандистські сайти.
"Причиною вибуху в Білгороді назвали "позаштатне сходження боєприпасу" з російського літака Су-34", — йдеться у повідомленні.
Іншими словами, у літака відірвалася бомба, як це не раз бувало при спробах обстрілів українських міст – саме тому багато атак проводяться з території над Каспійським морем – так від них страждають "лише" мешканці морських глибин.
Також у російських пабликах з’явилося відео прильоту.
Зазначається, що за цим фактом вже проводиться розслідування. Як завжди, "постраждалих немає", пошкоджених житлових будівель нібито також.
Водночас місцеві жителі показують у Мережі, що руйнування є, до того відчутні.
Нагадаємо, що 20 квітня жителі російського міста Білгород чули гучний звук, схожий на вибух. Після цього на вулиці одного з районів з’явилася велика вирва, а один автомобіль закинуло на дах магазину.
Також не зайвим буде нагадати, що кілька днів тому у Білгороді вибухнула місцева ТЕС біля в’язниці, і влада спробувала звалити все на український безпілотник, хоча доказів у неї не було.