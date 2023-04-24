Буданов уже готував удар по москві? Західні ЗМІ назвали дату та причину скасування

У злитих документах Пентагону вказувалося про підготовку великої "бавовни" у рф

Глава української розвідки Кирило Буданов, у якого в кабінеті висить карта москви, планував масові удари по російській столиці на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак на прохання США від цих планів довелося відмовитися.

Так, згідно зі злитими в мережу документами Пентагону, Буданов доручав одному зі своїх офіцерів "підготуватися до масових ударів 24 лютого всім, що має ГУР". Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що офіційні особи навіть розмірковували про удар із використанням вибухівки по чорноморському портовому місту Новоросійськ. Це своєю чергою продемонструвало б здатність України завдати удару вглиб ворожої території.

У Білому домі тим часом були стурбовані тим, що це спровокує російського диктатора путіна до застосування ядерної зброї, а Китай може збільшити підтримку росії. Тому від цих планів було вирішено відмовитись.

Крім того, WP, посилаючись на неназваних українських чиновників, зазначає, що Штати фактично контролюють деякі операції України.

"Наприклад, Київ, як правило, не запускатиме свої сучасні ракетні системи, надані США, без підтверджених або наданих американськими військовими координат з бази в Європі, щоб забезпечити точність ударів і зберегти артилерію", — пише видання.

Зазначається, що один з українських чиновників сказав про те, що Вашингтон забороняє Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території росії.

"Чиновник вказав на грудневий напад на російську базу стратегічних бомбардувальників із використанням безпілотників українського виробництва як на доказ того, що Київ дотримується правил, нав’язаних Вашингтоном", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт і полковник запасу Роман Світан назвав п’ять областей росії, по яких завдають ударів й завдаватимуть і надалі.