В слитых документах Пентагона указывалось о подготовке крупной "бавовны" в рф

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, у которого в кабинете висит карта москвы, планировал массовые удары по российской столице на годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину. Однако по просьбе США от этих планов пришлось отказаться.

Так, согласно слитым в сеть документам Пентагона, Буданов поручал одному из своих офицеров "подготовиться к массовым ударам 24 февраля всем, что есть у ГУР". Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что официальные лица даже размышляли об ударе с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск. Это в свою очередь продемонстрировало бы способность Украины нанести удар вглубь вражеской территории.

В Белом доме тем временем были обеспокоены тем, что это спровоцирует путина к применению ядерного оружия, а Китай может увеличить поддержку россии. Потому от этих планов было решено отказаться.

Кроме того, WP, ссылаясь на неназванных украинских чиновников отмечает, что Штаты фактически контролируют некоторые операции Украины.

"Например, Киев, как правило, не будет запускать свои современные ракетные системы, предоставленные США, без подтвержденных или предоставленных американскими военными координат с базы в Европе, чтобы обеспечить точность ударов и сохранить артиллерию", — пишет издание.

Отмечается, что один из украинских чиновников сказал о том, что Вашингтон запрещает Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории россии.

"Чиновник указал на декабрьское нападение на российскую базу стратегических бомбардировщиков с использованием беспилотников украинского производства как на доказательство того, что Киев придерживается правил, навязанных Вашингтоном", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан назвал пять областей россии, по которым наносятся удары и будут наноситься и далее.