Це до 9 травня? Буданов заінтригував українців деталлю у своєму кабінеті (фото)

Ця деталь не на жарт підігріла інтерес у суспільства, і українці почали гадати, що це могло б означати

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав нове інтерв’ю журналістам. Крім важливих тем, які він там обговорював, багато хто звернув увагу ще й на обстановку в його кабінеті.

Так, українців заінтригувало зображення на моніторі у кабінеті Буданова. На ньому багато хто розгледів щось схоже на карту москви, тож читачі почали будувати різні припущення.

Ця деталь не на жарт підігріла інтерес у суспільства, і українці почали гадати, що це могло б означати. Адже такі речі в кабінеті у голови української розвідки не можуть бути просто так, вважають деякі.

Дехто навіть висунув припущення, що ГУР може готувати "сюрприз" путіну на 9 травня.

Справді, знаючи Буданова, у зображенні карти москви не можна виключати ані натяк на майбутні операції відомства, ані тролінг росіян. Адже, наприклад, можна згадати, як він на свій день народження "розділив росію". Так він вирішив покепкувати з російських пропагандистів, які влаштували справжню істерику, помітивши у нього на стіні карту з "майбутнім росіії".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в росії заочно заарештували Буданова.

Також ми повідомляли, що Буданов розповів, де ворог зазнає найбільших втрат.