"Йому плакати чи сміятися?": у росії заочно заарештували Буданова

Засідання за клопотанням завершилося

Лефортовський районний суд москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. У мережі вже встигли підняти на сміх рішення країни-агресора, жартівливо називаючи його потужною відповіддю гаазькому ордеру на арешт диктатора Володимира Путіна.

Про це сьогодні, 21 квітня, опублікувало видання Медіазону, повідомляючи, що пресслужба суду назвала кореспондентам повне ім’я чоловіка. Однак результату журналістам не повідомили. Засідання за клопотанням завершилося.

Через деякий час офіційну інформацію про заочний арешт було опубліковано на сайті суду. Засідання про "арешт" Кирила Буданова поставили в розкладі поруч із заочним арештом розслідувача Bellingcat Христа Грозєва.

Згідно з інформацією на сайті суду, Буданова в Росії вирішили звинуватити нібито у створенні терористичного співтовариства (частина 1 статті 205.4 КК), вчиненому групою осіб теракті (пункт "а" частини 2 статті 205 КК), зберіганні зброї та вибухівки (пункт "а" частини 3 статей 222 та 222.1 КК).

Користувачі у соціальній мережі вже встигли видати свіжу порцію жартів щодо цього "арешту".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" марії левової-бєлової. Тепер російський диктатор не може залишати свою країну, бо на нього відразу ж чекає арешт.