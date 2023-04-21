"Ему плакать или смеяться?": в россии заочно арестовали Буданова

Заседание по ходатайству завершилось

Лефортовский районный суд москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. В сети уже успели поднять на смех решение страны-агрессора, шутливо называя его мощным ответом гаагскому ордеру на арест диктатора владимира путина.

Информацию об этом сегодня, 21 апреля, опубликовало издание Медиазона, сообщая, что пресс-служба суда назвала корреспондентам полное имя мужчины. Однако результат журналистам не сообщили, заседание по ходатайству завершилось.

Спустя некоторое время официальная информация о заочном аресте была опубликована на сайте суда. Заседание об "аресте" Кирилла Буданова поставили в расписании рядом с заочным арестом расследователя Bellingcat Христо Грозева.

Согласно информации на сайте суда, Буданова в россии решили обвинить якобы в создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК), совершенном группой лиц теракте (пункт "а" части 2 статьи 205 УК), хранении оружия и взрывчатки (пункт "а" части 3 статей 222 и 222.1 УК).

Пользователи в социальной сети уже успели выдать свежую порцию шуток относительно этого "ареста".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" марии львовой-беловой. Теперь российский диктатор не может покидать свою страну, потому как его сразу же ждет арест.