По "Паші Мерседесу" прийняли судове рішення, у Лаврі опечатали будівлі: що відбувається зараз (оновлюється)

Вранці комісія Мінкульту виявила, що старовинні дерев'яні двері у заповіднику використовувалися як ціль для метання ножів

Під Києво-печерською лаврою у п'ятницю продовжуються заворушення, оскільки представники УПЦ МП всіляко перешкоджають комісії Мінкульту здійснювати акти прийому-передачі майна. Також сьогодні одночасно з заворушеннями під Лаврою відбувалися слухання щодо настоятеля Лаври митрополита Павла та провокаторки Вікторії Кохановської.

"Телеграф" стежить за тим, що відбувається з представниками скандальної парафії на цю мить:

Червоні хустки проти червоних беретів. Провокації УПЦ МП

Відзначимо, що всі сьогоднішні дії Мінкульту супроводжувалися активністю парафіян. Поліція охороняє опечатані будівлі, а на територію заповідника можна потрапити після пред'явлення документів. Вірянки вирішили потролити силовиків і вдягали червоні хустки:

Вірянки УПЦ МП влаштували перформанс

За комісією, яка намагалася працювати, сьогодні по п'ятах слідувала хресна хода монахів у рясах. За великим "збігом" попи обирають для активностей місця, де працює Мінкульт.

Знахідки комісії Мінкульту: ножі у дверях і сертифікат постачальника кремля

Комісія Мінкульту обстежила й опечатала Братський корпус лаври на Ближніх печерах (корпус № 44) і крамницю. За традицією, двері корпусу виявились зачиненими, тому у присутності в.о. гендиректора заповідника їх виламали. Всередині виявили чимало порушень, зокрема, знаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору.

У внутрішніх приміщеннях встановлено нагромадження меблів, пакувальних матеріалів, товарів для продажу (церковне начиння, свічки, календарі, буклети), одягу та взуття, швейне обладнання. Серед кравецького обладнання виявили манекени з животами і сертифікат почесного постачальника кремля.

Манекен для пошиття одягу для поважних священників Сертифікат постачальника кремля

Двері XVIII століття використовувались як мішень для кидання ножів у приміщенні охорони, яким користувалися УПЦ (МП).

Суд над Пашою Мерседесом

Апеляційний суд Києва залишив Пашу Мерседеса під цілодобовим домашнім арештом. Він зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня. Адвокати митрополита Павла намагалися подати апеляцію на домашній арешт, який триває з 1 квітня.

Не обійшлося без пригод: після вироку Павло почав роздавати всім крашанки. Прокурору подарував, як сам зазначив, "найбільше". Дістався подарунок і судді Апеляційного суду.

Як раніше повідомляв "Телеграф", одного із захисників УПЦ МП архімандрита Підлубняка звинуватили в розбещені семінаристів. Очільник хору ледь не довів до самогубства одного із семінаристів, фактично змусивши його до содомії.