Богоугодна содомія? Одного із захисників УПЦ МП звинуватили в розбещені семінаристів - подробиці

"Телеграф" дізнався деякі обставини гучного скандалу довкола очільника хору з Лаври — архімандрита Підлубняка

В соцмережах та ЗМІ набирає обертів нова скандальна історія, пов'язана з прихованим таємним життям деяких видних діячів УПЦ МП у Лаврі. Напередодні журналіст Олександр Бойко написав у Фейсбуці, що коли він навчався в Київській духовній академії (КДА), то очільник хору з Лаври — архімандрит УПЦ МП Роман Підлубняк — ледь не довів до самогубства одного із семінаристів, фактично змусивши його до содомії.

"Коли я навчався в КДА, ми знімали втрьох кімнату на Печерську. — повідомив Бойко. — Я, і ще два семінаристи. Один співав у семінарському хорі, яким керував Підлубняк. Цього хлопця Підлубняк і спокусив. Від цього в нього почав їхати дах, він ледве не кинувся під метро (метро "Дружби народів" у Києві, до речі) добре що з ним був наш третій сусід, і він його утримав і привів додому. Це та ситуація, що сталася на моїх очах. Я бачив, як він сходив з розуму, після "події", і потім збирав себе в одне ціле по крихтах".

"Телеграфу" Олександр Бойко розказав, чому саме зараз наважився розказати правду про ті драматичні події з внутрішнього життя окремих представників духовенства УПЦ МП.

"Тому що він (Підлубняк. — Авт.) тепер почав "світитися", показувати, розказувати журналістам, чия Лавра і яка церква "правильна", що всі не праві і так далі. Тобто, намагається показувати себе як моральний авторитет. Тому я про це і написав. Що трапилось з тим хлопцем, я не знаю, потім після тих подій сліди на жаль губляться. Де він пропав, не знаю", — розказує він.

За словами Бойка, під час його навчання в КДА чутки ходили і про інші випадки домагань до семінаристів: "Сама атмосфера була дуже нездорова в цьому плані".

"Сам цей ректор, який у нас був, Микола Забуга, зробив дуже сумнівну кар'єру в УПЦ МП, бо він був такий собі воєнний перекладач, знав дуже гарно англійську мову і фарсі (здається, навіть працював в Афганістані), був майже з усіх цих КДБешних спецслужб. Тож він дуже стрімку зробив кар'єру в УПЦ, ставши одразу ректором. Він був не дурною людино, але тоді було стільки чуток стосовно цих якихось таких оргій, якихось посиденьок з купою алкоголю та із втягуванням (молодиків. — Авт.). У Лаврі теж було таке не один раз, коли когось, вибачте на слові, "затягали". Я тоді вчився і намагався від усього цього відсторонюватися, ніяк в це лізти, не заходити ні в які кабінети. До чого я про Забугу згадав, тому що саме за нього Рома Підлубняк і почав свою кар'єру. Забуга був розлученим і часто міняв фаворитів-келійників. Ще один священик мені скаржився на чіпляння від Підлубняка. Втім, якщо там копнути, буде багато бруду", — ділиться спогадами Олександр Бойко.

Він наголошує, що зараз духівництво УПЦ МП втратило свої шанси, авторитет: "В духовному плані релігійне життя — свого роду анестезія, яка допомагає, але коли траплялись оці всі випадки, натяки, напівнатяки, плітки, досвід хлопців, з якими я жив, все склалось у такий ком, що я вже не міг терпіти. Що аж до сих пір прилітають відлуння з минулого".

"Тепер же вони (священники УПЦ МП. — Авт.), які 20 років жили, вибачаюсь, тра*али хлопчиків, все у них було добре, вилазять "на сцену", кажучи, що "Ви повинні нас любити, поважати й слухати, що ми вам скажемо". Та ідіть на*ер! Тому я і виступив, написавши такий пост", — пояснює Олександр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з УПЦ МП розірвали договір оренди на храми Києво-Печерської лаври. Священиків зобов'язали виселитися до кінця березня, але без скандалів не обійшлося.

Після того, як проросійські священики почали виносити з Лаври ікони та інші речі, майно Національного заповідника визнали власністю держави.