Прапори "Новоросії", втеча попів у рф та колаборанти. Як УПЦ МП заперечує очевидні зв’язки з росією

Попри спроби УПЦ МП довести, що вона не МП, факти говорять самі за себе

УПЦ МП продовжує переконувати, що вона не є частиною російської православної церкви (РПЦ).

Основним аргументом є документ з рішенням Собору 2022 року "про повну самостійність та незалежність від москви" (хоча у церковному словнику таких слів немає, бо самостійність — це автокефалія).

Священники роблять акцент на благодійності, допомозі постраждалим від війни та підтримці захисників України.

Але факти говорять протилежне. За красивою обгорткою ховаються сентименти до рф: радість через окупацію Херсону, володіння російськими паспортами, здача позицій ЗСУ росіянам, після початку повномасштабного вторгнення у священників знаходять свіжі "методички" від РПЦ щодо проведення літургій.

Втікачі у росію

З початком повномасштабного вторгнення багато священників втекли у рф. Серед них митрополит Роменський і Буринський із Сум Іосиф (Олексій Масленніков). Він засвітився на богослужінні 25 вересня в місті Верхотурьє на Уралі.

Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлісей (Олег Іванов) УПЦ МП перейшов на бік окупантів під час захоплення росіянами цього населеного пункту на Харківщині. Ізюмський митрополит після деокупації втік у Бєлгород.

Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні. Священник сидів поруч з Рамзаном Кадировим у кремлі на церемонії оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей.

Архімандрит Алексій з Херсону під час промови путіна

За пару днів до звільнення міста священник втік до тимчасово окупованих районів півдня України. На території собору СБУ виявило російські паспорти місцевих священників, які вони отримали під час окупації міста.

Священник Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП Андрій Павленко передавав окупантам інформацію про розташування позицій українських військових та їхньої техніки. В середині грудня Павленка обміняли на полоненого американця Суеді Мурекезі, якого окупанти викрали в Херсоні, прийнявши за "солдата НАТО". Після обміну Павленка зустрів особисто керівник ПВК "Вагнер" євген пригожин.

Настоятель Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ МП в Яровій отримав 7 років ув’язнення. Протоієрей Микола Зірка під час тимчасової окупації Лиманського району допомагав окупантам, зливав їм різну інформацію, агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі. Зірку обміняли на українських військових 17 лютого.

Колабораціонізм

Ті, хто лишився на окупованих територіях, підтримують росіян та благословляють місцевих гауляйтерів і російську армію.

Архімандрит Іоанн (Прокопенко) із Запорізької єпархії УПЦ МП наразі перебуває в окупованому Мелітополі. Він теж відвідував захід у кремлі та публічно підтримав проведення псевдореферендуму.

Архімандрит Іоанн (Прокопенко) у кремлі слухає промову путіна

Батюшка родом з Вінниччини, митрополит Луганський та Алчевський Пантелеймон (Василь Поворознюк) брав участь в церемонії анексії 4-х областей України. Пантелеймон відомий своєю співпрацею з ватажками "ЛНР", допомагав російським загарбникам виправдовувати їхнє вторгнення в Україну.

Не всі священники УПЦ МП є колаборантами, проте головна проблема — у тому, що саме протягом тривалого часу ця церква вкладала у голови людей (облуду про російську зверхність, підступний Захід), пояснював вчений-релігієзнавець Віктор Єленський, передає "Укрінформ".

"Далеко не всі священники УПЦ МП є колаборантами. Але всі колаборанти- священники походять саме з цього середовища, саме з цієї церкви. Але, знов, ця проблема не головна. А головна – у тому, чим ця церква труїла голови впродовж довгого часу", — каже Єленський.

Проросійські "грішки"

Так, порівняно зі здачею позицій ЗСУ та відвідинами кремля, цитування кремлівської пропаганди може видатися "дрібними грішками". Проте, якщо взяти до уваги те, що священник — поважна людина, його "проповіді" наносять ще ту шкоду.

Що, наприклад, можна сказати про митрополита Черкаського Феодосія (Дениса Снігірьова), який заперечував збройну агресію рф проти України? У монастирі у Феодосія був прапор так званої "Новоросії" (каже, що підкинули).

Видання lb передає, що до Снігірьова зверталися смілянські священники з приводу того, щоб засудити агресію рф. Він під час розмов сказав: "А якщо переможе путін?".

Зі свіжих новин — у п’ятницю на в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП, в телефоні якого переписка про правила в‘їзду на територію рф. Священник є уродженцем росії, проте проживає в Україні та має українське громадянство.

Що було у телефоні священника УМП МП

У нього також була при собі трудова книжка рф, квитанції про оплату в банку росії, багато номерів російських операторів, підписки на Telegram-канали російської пропаганди.

Російські паспорти

Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів мають російське громадянство, йдеться в розслідуванні "Української правди".

Окрім нього, у списку є:

Намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон).

Колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов).

Вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (в миру Віктор Бащук). Більше відомий як автор фрази "Поїхав би до рф, але квартири та шмутки тримають".

Позбавлений паспорта України митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (в миру Анатолій Єлецьких).

Вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);\

Керівник Чернівецько-Буковинської єпархієї митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

Керівник Хустської єпархієї митрополит Марк (Микола Петровцій);

Керівник Дніпропетровської єпархієї митрополит Іриней (Іван Середній).

Залягти на дно у монастирі

У монастирях УПЦ МП часто переховують людей, які вбивали українців, ДРГ, або тих, хто поширюють заклики до цього.

У Свято-Благовіщенському чоловічому монастирі у Бортничах монахи ховали релігійного блогера-українофоба Дмитра Скворцова. Він — засновник "руського клубу", який за гроші писав колонки для православних інформагентств "Одна родина", "Русская Народная Линия".

Проросійський блогер Дмитро Скворцов

Серед шедеврів, які виходили з-під пера Скворцова, — заперечення існування України як держави, українського народу, упереджені висловлювання про українську мову, підтримка володимира путіна і ролі росії, виправдання анексії Криму та окупації Донбасу, популяризація бойовиків так званих "лнр" і "днр".

Скворцов нормально себе почував у Києві, але у серпні 2022 року йому повідомили про підозру у держзраді. З цього часу він був у бігах.

У листопаді СБУ запідозрила священників УПЦ МП на Рівненщині у приховуванні російських ДРГ.

Рафаель Лусваргі ховався у монастирі в Києві під носом у правоохоронців

У Києві у 2018 році активісти схопили у монастирі УПЦ МП Києві бразильського бойовика "Л/ДНР" Рафаеля Лусваргі. Проросійський терорист, який був медійним обличчям "ДНР" і говорив про "дійти до Києва та закінчити війну", ховався у Свято-Покровському монастирі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росія організувала етнокультурний геноцид українців, використовуючи релігію.