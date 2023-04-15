Флаги "Новороссии", побег попов в рф и коллаборанты. Как УПЦ МП отрицает очевидные связи с россией

Несмотря на попытки УПЦ МП доказать, что она не МП, факты говорят сами за себя

УПЦ МП продолжает убеждать, что она не является частью русской православной церкви (РПЦ).

Основным аргументом является документ с решением Собора 2022 "о полной самостоятельности и независимости от москвы" (хотя в церковном словаре таких слов нет, потому что самостоятельность — это автокефалия).

Священники делают акцент на благотворительности, помощи пострадавшим от войны и поддержке защитников Украины.

Но факты говорят обратное. За красивой оберткой прячутся сантименты в рф: радость после оккупации Херсона, владение российскими паспортами, сдача позиций ВСУ россиянам, после начала полномасштабного вторжения у священников находят свежие "методички" от РПЦ по проведению литургий.

Беглецы в россию

С началом полномасштабного вторжения многие священники бежали в рф. Среди них митрополит Роменский и Буринский из Сум Иосиф (Алексей Масленников). Он засветился на богослужении 25 сентября в Верхотурье на Урале.

Митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов) УПЦ МП перешел на сторону оккупантов во время захвата россиянами этого населенного пункта в Харьковской области. Изюмский митрополит после деоккупации уехал в Белгород.

Архимандрит Алексий (Федоров), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне. Священник сидел рядом с рамзаном кадыровым в кремле на церемонии оглашения незаконной аннексии четырех украинских областей.

Архимандрит Алексий из Херсона во время речи путина

За пару дней до освобождения города священник скрылся во временно оккупированных районах юга Украины. На территории собора СБУ обнаружило российские паспорта местных священников, полученных ими во время оккупации города.

Священник Северодонецкой епархии УПЦ МП Андрей Павленко передавал оккупантам информацию о расположении позиций украинских военных и их техники. В середине декабря Павленко обменяли на пленного американца Суэди Мурекези, которого оккупанты похитили в Херсоне, приняв за "солдата НАТО". После обмена Павленко встретил лично руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Настоятель Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в Яровой получил 7 лет заключения. Протоиерей Николай Зирко во время временной оккупации Лиманского района помогал оккупантам, сливал им разную информацию, агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме. Звезду обменяли на украинских военных 17 февраля.

Коллаборационизм

Оставшиеся на оккупированных территориях поддерживают россиян и благословляют местных гауляйтеров и русскую армию.

Архимандрит Иоанн (Прокопенко) из Запорожской епархии УПЦ МП находится в оккупированном Мелитополе. Он тоже посещал мероприятие в кремле и публично поддержал проведение псевдореферендума.

Архимандрит Иоанн (Прокопенко) в кремле слушает речь путина

Батюшка родом из Винницкой области, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк) принимал участие в церемонии аннексии 4-х областей Украины. Пантелеймон известен своим сотрудничеством с предводителями "ЛНР", помогал российским захватчикам оправдывать их вторжение в Украину.

Не все священники УПЦ МП являются коллаборантами, однако главная проблема — в том, что именно в течение длительного времени эта церковь вкладывала в головы людей (обман о российской превосходстве, коварном Западе), объяснял ученый-религиовед Виктор Еленский, передает "Укринформ".

"Далеко не все священники УПЦ МП являются коллаборантами. Но все коллаборанты-священники происходят именно из этой среды, именно из этой церкви. Но, снова, эта проблема не главная. А главная – в том, чем эта церковь травила головы на протяжении долгого времени", – говорит Еленский.

Пророссийские "грешки"

Так, по сравнению со сдачей позиций ВСУ и посещением кремля, цитирование кремлевской пропаганды может показаться "мелкими грешками". Однако, если принять во внимание то, что священник — человек, его "проповеди" наносят еще тот вред.

Что, например, можно сказать о митрополите Черкасского Феодосии (Денисе Снегиреве), который отрицал вооруженную агрессию россии против Украины? В монастыре у Феодосия было знамя так называемой "Новороссии" (говорит, что подбросили).

Издание lb передает, что к Снегиреву обращались смелянские священники по поводу того, чтобы осудить злость россии. Он во время разговоров сказал: "А если победит путин?".

Из свежих новостей – в пятницу на въезде в Киев остановили священника УПЦ МП, в телефоне которого переписка о правилах въезда на территорию россии. Священник является уроженцем россии, но проживает в Украине и имеет украинское гражданство.

Что было в телефоне священника УМП МП

У него также была при себе трудовая книга россии, квитанции об оплате в банке россии, многие номера российских операторов, подписки на Telegram-каналы российской пропаганды.

Российские паспорта

Митрополит УПЦ МП Онуфрий и более 20 священнослужителей имеют российское гражданство, говорится в расследовании "Украинской правды".

Кроме него, в списке есть:

Наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон).

Бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов).

Викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (в мире Виктор Бащук). Более известен как автор фразы "Уехал бы в россию, но квартиры и шмутки держат".

Лишенный паспорта Украины митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (в мире Анатолий Елецких).

Викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

Руководитель Черновицко-Буковинской епархии митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

Руководитель Хустской епархии митрополит Марк (Николай Петровций);

Руководитель Днепропетровской епархии митрополит Ириней (Иван Средний).

Залечь на дно в монастыре

В монастырях УПЦ МП часто скрывают людей, которые убивали украинцев, ДРГ, или распространяющих призывы к этому.

В Свято-Благовещенском мужском монастыре в Бортничах монахи хоронили религиозного блогера-украинофоба Дмитрия Скворцова. Он – основатель "русского клуба", который за деньги писал колонки для православных информагентств "Одна семья", "Русская Народная Линия".

Пророссийский блоггер Дмитрий Скворцов

Среди шедевров, выходивших из-под пера Скворцова, — отрицание существования Украины как государства, украинского народа, предвзятые высказывания об украинском языке, поддержка владимира путина и роли россии, оправдание аннексии Крыма и оккупации Донбасса, популяризация боевиков так называемых "лнр" днр".

Скворцов нормально себя чувствовал в Киеве, но в августе 2022 ему сообщили о подозрении в госизмене. С этого времени он был в бегах.

В ноябре СБУ заподозрила священников УПЦ МП в Ровенской области в сокрытии российских ДРГ.

Рафаэль Лусварги скрывался в монастыре в Киеве под носом у правоохранителей

В Киеве в 2018 году активисты схватили в монастыре УПЦ МП Киеве бразильского боевика "Л/ДНР" Рафаэля Лусварги. Пророссийский террорист, являвшийся медийным лицом "ДНР" и говоривший о "дойти до Киева и закончить войну", скрывался в Свято-Покровском монастыре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия организовала этнокультурный геноцид украинцев, используя религию.