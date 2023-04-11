Историк, дипломат, и бывший посол Украины в Хорватии и БиГ считает, что планируя быструю оккупацию Украины, Путин рассчитывал не только на поддержку московской церкви, когда московский патриарх Кирилл объявил украинский народ слугами дьявола, но и на филиалы этой церкви в Украине

Российская Федерация использует религию как оружие. Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Украины систематически преследуют практически все религиозные организации, не принадлежащие Московскому Патриархату. С начала военного вторжения РФ в Украину российские оккупационные власти закрыли, национализировали или присоединили к Московскому Патриархату 26 церквей или молитвенных домов. Известно не менее 76 актов религиозных преследований. 29 священников разных конфессий были убиты или схвачены, ещё 20 были ограблены.

В самой Российской Федерации по так называемому закону Яровой преследовались все миссионеры баптистов и других протестантских направлений. Мормоны вообще были полностью запрещены. Цинично по отношению к этим вероисповеданиям действуют российские власти и на временно оккупированных территориях Украины. В августе 2022 года российские власти во временно оккупированном украинском городе Мелитополе задержали украинского евангелического пастора и предъявили ему обвинения в соответствии с российским законодательством. Что касается Крымского полуострова и частей Донецкой и Луганской областей, оккупированных российской армией ещё весной 2014 года, то там последние девять лет ситуация со свободой вероисповедания очень сложная. Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская греко-католическая церковь, все евангельские церковные общины признаны сектантскими в т.н. "Донецкой народной республике".

Больше всех страдает Православная церковь Украины. Многие церковные здания ПЦУ были конфискованы в пользу Московского Патриархата, где это не было сделано, запрещалось совершать богослужения на украинском языке. Приходы ПЦУ и греко-католические церкви практически не имеют возможности функционировать в Крыму.

Церковные гонения идут рядом с культурными, проводимыми российскими оккупационными властями. Практически не работают украиноязычные школы, Москва направляет своих учителей из РФ для образовательного процесса на оккупированных украинских территориях. Все книги на украинском языке уничтожены. Происходят массовые депортации украинских детей в отдалённые регионы России, где все их следы теряются. Фактически Москва организовала этнокультурный геноцид украинцев на временно оккупированных территориях, чтобы добиться тотальной русификации.

Кремль вычищает в среде местного украинского населения всё, что напоминает Украину и за это должен понести наказание в судебном порядке. Все кремлёвские чиновники, ответственные за реализацию политики уничтожения украинского духовного наследия и национальной идентичности, должны быть привлечены к ответственности Международным судом по преступлениям войны в Украине и нести не меньше наказание, чем военные преступники. В то же время Кремль хочет представить как недемократичными решения украинских властей о приостановке пребывания священников Московского Патриархата в зданиях, принадлежащих украинскому государству.

Планируя быструю оккупацию Украины, Владимир Путин рассчитывал не только на поддержку московской церкви, когда московский патриарх Кирилл объявил украинский народ слугами дьявола, но и на филиалы этой церкви в Украине. Главу Кремля ФСБ заверил, что огромное количество украинцев только и ждут прихода российской армии.

И действительно, многие священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) призывали к лояльному приему российской армии и новой оккупационной власти. Правда, часть духовенства УПЦ МП осуждала российское вторжение, но они были в меньшинстве. Большинство попов, не желая быть отстранёнными от исполнения своих обязанностей Московским патриархом за антикремлёвское поведение, решили занять нейтральную позицию по отношению к российской военной агрессии, что объективно сыграло на руку официальной Москве. Однако многие верующие заметили это и стали жаловаться на такое отношение духовенства. Ряд церковных приходов просто решили выйти из подчинения Московского патриархата и перейти в Православную церковь Украины.

С одной стороны, это усилило ПЦУ, а с другой — оставило пророссийских попов в относительном большинстве. Многие из них были делегированы на церковное служение в Украину прямо из России. Таким образом, для них российская армия была не оккупационной, а своей. Однако Украинская Православная Церковь Московского Патриархата всё же вынуждена была несколько дистанцироваться от московского начальства, но отделяться не решилась. Этому помешало существовавшее внутри церкви пророссийское лобби.

Украинское государство достаточно долго терпело деятельность на своей земле церкви, не осуждавшей российскую военную агрессию. Во многом это было предательством национальных интересов украинского государства. В некоторых монастырях УПЦ МП СБУ обнаружила материалы, поддерживающие российскую армию, в некоторых оккупационная армия хранила свои боеприпасы, а некоторые даже были частью российских военных позиций. Поэтому в Киеве было принято решение о возвращении украинскому государству Киево-Печерской Лавры, в собственности которого она находится, и передаче права на совершение церковных обрядов там от УПЦ МП Православной церкви Украины.

Ещё в 1448 году Московская церковь отделилась от Киевской митрополии и в течение 141 года не признавалась Константинопольским Патриархатом, будучи неканонической. В 1589 году Москва пригласила Патриарха Константинопольского Иеремию II с пасторским визитом и во время его пребывания ходатайствовала о создании Московской Патриархии. Иеремия ІІ не ожидал этого и не поддержал идею. Поэтому его посадили под домашний арест, и через полгода фактического заключения он принял предложение о рукоположении Московского патриарха. Таким образом, Москва подлым образом получила патриарха.

В 1700 году умер десятый патриарх Московский, и царь Пётр I воспрепятствовал назначению нового. Он просто отдал Московскую церковь в ведение особой государственной коллегии. Так продолжалось до падения Российской империи в 1917 году. Но опять же в течение нескольких лет в России победили большевики, которые были воинствующими атеистами. Поэтому многие церковники были расстреляны, сотни церквей были разрушены. Московская патриархия и другие церковные организации были запрещены. Но в 1943 году Сталин почувствовал, что у него недостаточно духовных сил, чтобы победить гитлеровский нацизм и разрешил деятельность Московской патриархии вновь, но уже под полным контролем государства и небезызвестного НКВД. Все священники должны были сдавать отчёты офицерам госбезопасности и сотрудничать с НКВД. Общеизвестно, что нынешний патриарх московский Кирилл был в близких отношениях с преемником НКВД — КГБ. Неудивительно, что Владимир Путин, как бывший офицер КГБ, лично лоббировал Кирилла на пост патриарха Московского. Так что теперь Кирилл возвращает Путину свой должок, когда принимает его как Бога перед русским народом. Но никто и не слышал о Боге в пагонах подполковника. Это звание Путина, когда он служил в КГБ. Поэтому такого кремлёвского бога украинцы не принимают и никогда не будут преклонятся перед ним.