Стало відомо, скільки Лавра приносила УПЦ МП: тепер ясно, чому "Паша Мерседес" не хоче їхати

Благодійники багато вклали до церкви

Митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" має намір судитися за Києво-Печерську Лавру, щоб повернути собі те що він в неї вклав. І не дивно, адже Заповідник приносив його церкві нечувані гроші, які він тепер втратив. Йдеться про десятки мільйонів.

Про це заявив міністр культури та інфополітики Олександр Ткаченко в інтерв’ю Liga.net.

Так, за даними голови Мінкульту, благодійники своїми пожертвуваннями могли приносити УПЦ МП десятки мільйонів гривень обігу на рік.

"Я думаю, щонайменше це десятки мільйонів гривень обігу на рік. Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти" , — Каже міністр.

Нагадаємо, що 29 березня у УПЦ МП закінчився договір оренди Заповідника Києво-Печерська лавра. Таке рішення представників церкви та його прихильникам сильно не сподобалося і протягом кількох днів вони чинили опір виселенню. Митрополит "Паша Мерседес" заявив, що судитиметься за Лавру, за його словами, у святині "не було нічого", коли він прийшов сюди намісником. Тепер він вимагає, щоб йому повернули кошти, які він вклав в облаштування за 29 років. Втім, у що за ці роки УПЦ МП перетворила Лавру, змогли переконатися співробітники комісії Мінкульту.