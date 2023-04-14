Києво-Печерська лавра отримала нового керівника: що про нього відомо

Біля заповідника Києво-Печерська лавра з’явився новий керівник

Максим Остапенко став новим в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

14 квітня відповідний указ було підписано міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

Максим Анатолійович Остапенко раніше обіймав посаду голови Національного заповідника "Хортиця".

"Він є фахівцем у галузі охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини", — йдеться у повідомленні Мінкульту.

Максим Анатолійович Остапенко раніше обіймав посаду голови Національного заповідника "Хортиця"

З початку повномасштабного вторгнення російської армії Остапенко служив у лавах ЗСУ, а тепер продовжить тримати культурний та релігійний фронти.

Також про нового главу заповідника відомо, що він є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, питань збереження вітчизняної культурної спадщини. Крім того, він захистив кандидатську дисертацію на тему "Населення скіфського часу Дніпровського Надпорожжя".

Раніше посаду в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" обіймав Олександр Рудник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що священик із УПЦ МП пошкодив обладнання кореспондентові "Телеграфа", після чого кидався на журналістів інших видань, внаслідок чого ті написали на нього заяву до поліції. Сталося це другого дня виселення проросійських священиків з Лаври.