"У морду отримаєш від жінки": під Лаврою знову відзначилася скандальна Кохановська (фото та відео)

У Києві 13 квітня мала пройти акція противників УПЦ МП

13 квітня у Києві біля Києво-Печерської лаври мала відбутися акція з метою зупинити порушення закону з боку представників Української православної церкви (також відомої як УПЦ "Московського патріархату").

Як повідомляє журналіст "Телеграфа" з місця подій, віче противників УПЦ МП вирішили скасувати.

За даними організаторів віче, його вирішили не проводити, щоб не провокувати віруючих УПЦ (МП).

Вже традиційно для таких зборів тут відзначилася скандальна фанатка УПЦ МП Вікторія Кохановська. Як і минулого разу вона активно бігала з камерою і навіть намагалася погрожувати чоловікам, які зібралися біля лаври.

Відео: Ян Доброносов

"Йди сюди, в морду отримаєш від жінки", — вигукнула вона на адресу опонента.

Нагадаємо, що керівництво УПЦ упіймали на володінні російськими паспортами. Серед них був і голова конфесії митрополит Онуфрій. У той же час сама церква активно заперечує зв’язки з патріархом Кирилом. Попри це вони ще не розірвали зв’язків із Московським патріархатом.