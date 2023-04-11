Воїн переконує, що вдарив його не навмисне

Одіозний єпископ Микита з Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх, отримав по обличчю у Чернівцях. Священник потрапив в сутичку з військовим після непристойної відповіді на зауваження.

Відео поширили у місцевому Telegram-каналі "Хороші Чернівці". За словами адміністрації, відеоматеріали їм надіслав безпосередньо військовий із позивним Viking. На відео чоловік високого зросту виходить з машини і нібито майже одразу б’є єпископа Микиту в обличчя. Сам боєць це заперечує.

Потім кричить на двох хлопців, які кинулися захищати священника. Далі починається штурханина, внаслідок чого Микита падає на бруківку. Потім сторони конфлікту заспокоїлися. Один із підлітків викликав поліцію, а інший продовжив знімати. Зазначимо, що на відео присутня нецензурна лексика:

Сам Viking також зняв відео після приїзду поліції, яка допитувала свідків і постраждалих. Протягом відео він переважно знімав отця Микиту та називав його педофілом. У коментарях під відео сам Viking пояснив, що сталося зі свого боку.

"Цього педофіла зустрів на вулиці. Разом з ним були два хористи — хлопчики по 16 років. Один з них пшикнув мені в обличчя газом. В результаті отримав п**ди і батюшка, і хористи. Викликали поліцію", — розповідає військовий.

За його словами, спершу начебто побачив, як священник переходить дорогу з двома хлопцями у неналежному для пішохідного переходу місці. Потім зробив зауваження. Як розповів Viking у коментарі "Телеграфу", група відреагувала на це хамством. Після чого розв’язався конфлікт. Однак воїн переконує, що нікого не бив, просто відмахувався від газового балончика, який розпилили йому в обличчя.

"Удару не було. Ситуація була наступна. За кермом була моя дружина. Ці товариші троє, всі дружно, перебігали дорогу. Прямо зразу за поворотом, де цього робити не можна. Я попросив дружину зупинитися і зробив їм зауваження. Почалася словесна перепалка", — говорить воїн. За його словами, священник відповів на зауваження: "Чуєш, іди нах*й!". Військовий нині перебуває на лікуванні, говорить, що образливо було таке почути.

"Вікінг"- фото з профілю в Telegram

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП) не розповідають, з чого почався конфлікт. Заявили, що "вчора о 22-й годині біля Чернівецького єпархіального управління невідомий зловмисник побив: єпископа Івано-Франківського Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ, чий брат і батько зараз перебувають на передовій". За їхніми словами, поліція не арештувала "нападника", а також не перевірила його на стан алкогольного сп’яніння. Сам Viking розповідав, що він не був п’яний. Також, за його словами, конфлікт почався близько 12-ї години ночі.

Нагадаємо, що, окрім єпископа Микити з "хлопчиком в трусиках", СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії виявила матеріали, які підтверджують зв’язок місцевих священників із рф. У церкві не відреагували на скандал з Микитою, а натомість підвищили його до сану єпископа.