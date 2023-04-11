Воин убеждает, что ударил его непреднамеренно

Одиозный епископ Никита из Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП), подозреваемый в развращении несовершеннолетних, получил по лицу в Черновцах. Священник попал в стычку с военным после неприличного ответа на замечание.

Видео распространили в местном Telegram-канале "Хороші Чернівці". По словам администрации, видеоматериалы им прислал непосредственно военный с позывным Viking. На видео мужчина высокого роста выходит из машины и, казалось, почти сразу бьет епископа Никиту в лицо, что сам боец отрицает.

Потом кричит на двух парней, бросившихся защищать священника. Дальше начинается потасовка, в результате чего Никита падает на мостовую. Затем стороны конфликта успокоились. Один из подростков вызвал полицию, другой продолжил снимать. Отметим, что на видео присутствует нецензурная лексика:

Сам Viking также снял видео после приезда полиции, которая допросила свидетелей и пострадавших. В течение видео он преимущественно снимал отца Никиту и называл его педофилом. В комментариях под видео сам Viking объяснил произошедшее со своей стороны.

"Этого педофила встретил на улице. Вместе с ним были два хориста — мальчики по 16 лет. Один из них пшикнул мне в лицо газом. В результате получил п**ды и батюшка, и хористы. Вызвали полицию", — рассказывает военный.

По его словам, сначала якобы увидел, как священник переходит дорогу с двумя парнями в ненадлежащем для пешеходного перехода месте. Затем сделал замечание. Как рассказал Viking в комментарии "Телеграфу", группа отреагировала на это хамством. После чего начался конфликт. Воин убеждает, что никого не бил, просто отмахивался от газового баллончика, который распылили ему в лицо.

"Удара не было. Ситуация была следующая. За рулем была моя жена. Эти товарищи — трое, все дружно, перебегали дорогу. Прямо сразу за поворотом, где этого делать нельзя. Я попросил жену остановиться и сделал им замечание. Началась словесная перепалка", – говорит воин. По его словам, священник ответил на замечание: "Слышь, иди нах*й!" Военный ныне пребывает на лечении, говорит, что обидно было такое услышать.

"Викинг" — фото из профиля в Telegram

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) не говорят, с чего начался конфликт. Заявили, что "вчера в 22 часов возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой".

По их словам, полиция не арестовала "нападавшего", а также не проверила его на состояние алкогольного опьянения. Сам Viking рассказывал, что он не был пьян. Также, по его словам, конфликт начался около 12 часов ночи.

Напомним, что кроме епископа Никиты с "мальчиком в трусиках", СБУ во время проверки Черновицко-Буковинской епархии обнаружила материалы, подтверждающие связь местных священников с рф. В церкви не отреагировали на скандал с Никитой, а повысили его до сана епископа.