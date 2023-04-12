УПЦ перетворила частину Лаври на смітник: у Мінкульті показали вражаючі фото

"Книжковий склад" Лаври перетворено на руїни

У середу, 12 квітня, комісія Міністерства культури та інформаційної політики України після криків і перешкоджання з боку прихильників УПЦ (МП) нарешті продовжила свою роботу в Києво-Печерській лаврі. Те, що побачили представники міністерства в заповіднику, викликає гнітючі емоції.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Потрапивши до корпусу під номером 112, комісія МКІП побачила, на що УПЦ (МП) всього за кілька десятиліть перетворила елемент просторової композиції Києво-Печерської лаври, зразок громадської архітектури у стилі класицизму, проект якої виконано відомим архітектором Павлом Спарро.

Міністр опублікував фото, на яких можна побачити наслідки користування УПЦ (МП) "Книжковим складом" Києво-Печерської лаври, збудованим у ІІ половині ХІХ століття, який є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

"Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування. За результатами обстеження зруйнованого приміщення, фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини" , — заявив Ткаченко, додавши, що зараз приміщення Книжкового складу було опечатано представниками заповідника, і слідчі проводять усі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показань свідків.

В офіційному Telegram-каналі міністерства повідомили, що комісія працює, хоч і не без перешкод, а також опублікували свої фото, які показують ще більш повну картину руйнувань.

Нагадаємо, що 29 березня в УПЦ (МП) закінчився договір оренди на користування Лаврою, проте попи не хотіли так просто виїжджати і кілька днів чинили опір.

Раніше ми писали на що УПЦ (МП) перетворила історичні пам’ятки Київської лаври.