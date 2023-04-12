УПЦ превратила часть Лавры в мусорник: в Минкульте показали впечатляющие фото

"Книжный склад" Лавры превращен в руины

В среду, 12 апреля, комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины, после криков и препятствования со стороны приверженцев УПЦ (МП) наконец-то продолжила свою работу в Киево-Печерской лавре. То, что увидели представители министерства в заповеднике, удручает.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Попав в корпус под номером 112, комиссия Минкульта увидела, во что УПЦ (МП) всего за несколько десятилетий превратила элемент пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образец общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором Павлом Спарро.

Министр опубликовал фото, на которых можно увидеть последствия пользования УПЦ (МП) "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенным во II половине XIX века, являющегося памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

"Комиссия МКИП зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения. По результатам обследования разрушенного помещения фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УКУ "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", — заявил Ткаченко, добавив, что в настоящий момент помещение Книжного склада было опечатано представителями заповедника. Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до свидетельских показаний.

На официальном канале министерства в Telegram сообщили, что комиссия работает, хоть и не без препятствий, а также опубликовали свои фото, которые показывают еще более полную картину разрушений.

Напомним, что 29 марта у УПЦ (МП) закончился договор аренды на использование Лавры, однако попы не хотели так просто выезжать и несколько дней оказывали сопротивление.

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