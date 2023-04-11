Власти еще одной области Украины запретили у себя УПЦ МП
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Решение было принято единоглсно
Украина шаг за шагом продолжает избавляться от Украинской православной церкви Московского патриархата. Решение о запрете УПЦ МП на территории региона поддержали депутаты Волынского областного совета.
Так, сегодня, 11 апреля, в облсовете состоялось голосование, в ходе которого единогласно был поддержан запрет на деятельность этих религиозных организаций. В целом за проект решения проголосовали 54 депутата. Об этом сообщает Суспільне.
Отмечается, что депутаты Волынского облсовета также поддержали текст обращения к верующим УПЦ МП с призывом разорвать любые связи с русской православной церковью.
Согласно проекту решения о запрете было решено:
- запретить деятельность УПЦ МП на территории Волынской области;
- обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", а также безотлагательно и внеочерёдно рассмотреть его в Верховной Раде;
- рекомендовать Волынской областной военной администрации разорвать договор аренды с организацией "Святогорский успенский зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и другими религиозными общинами УПЦ МП.
К слову, по словам главного специалиста по вопросам религий и национальностей ОВА Василия Гайдука, в целом на Волыни зарегистрированы 523 религиозные общины УПЦ МП. В прошлом году после начала полномасштабной войны 49 парафий перешли в ПЦУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие общины украинских православных уже отказались от УПЦ МП и сколько церквей уже перешли в ПЦУ.