Влада ще однієї області України заборонила у себе УПЦ МП

Рішення було прийнято одноголосно

Україна крок за кроком продовжує позбавлятися Української православної церкви Московського патріархату. Рішення щодо заборони УПЦ МП на території регіону підтримали депутати Волинської обласної ради.

Так, сьогодні, 11 квітня, в облраді відбулося голосування, під час якого одноголосно було підтримано заборону на діяльність цих релігійних організацій. Загалом за проект рішення проголосували 54 депутати. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що депутати Волинської облради також підтримали текст звернення до віруючих УПЦ МП із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.

Згідно з проектом рішення про заборону було вирішено:

заборонити діяльність УПЦ МП на території Волинської області;

звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням визначити законопроект "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", а також невідкладно та позачергово розглянути його у Верховній Раді;

рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди з організацією "Святогірський успенський зимненський ставропігійний жіночий монастир Волинської області" та іншими релігійними громадами УПЦ МП.

До речі, за словами головного спеціаліста з питань релігій та національностей ОВА Василя Гайдука, загалом на Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. Минулого року після початку повномасштабної війни 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які громади українських православних уже відмовилися від УПЦ МП та скільки церков уже перейшли до ПЦУ.