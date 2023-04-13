"В морду получишь от женщины": под Лаврой снова отметилась скандальная Кохановская (фото и видео)

В Киеве 13 апреля должна была пройти акция противников УПЦ МП

13 апреля в Киеве возле Киево-Печерской лавры должна была состояться акция с целью остановить нарушение закона со стороны представителей Украинской православной церкви (также известной как УПЦ "Московского патриархата")

Как сообщает журналист "Телеграфа" с места событий, вече противников УПЦ МП решили отменить.

Уже традиционно для таких собраний здесь "отметилась" скандальная фанатка УПЦ МП Виктория Кохановская. Как и в прошлые разы она активно бегала с камерой и даже пыталась угрожать мужчинам, которые собрались у лавры.

Видео: Ян Доброносов

"Иди сюда, в морду получишь от женщины", — выкрикнула она в адрес оппонента.

Напомним, что руководство УПЦ поймали на владении российскими паспортами. Среди них был и глава конфессии митрополит Онуфрий. В то же время сама церковь активно отрицает связи с патриархом Кириллом. Несмотря на это, они еще не разорвали связей с Московским патриархатом.