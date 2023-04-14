Киево-Печерская лавра получила нового руководителя: что о нем известно

У заповедника Киево-Печерская лавра появился новый руководитель

Максим Остапенко стал новым и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

14 апреля соответствующий указ был подписан министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

Максим Анатольевич Остапенко ранее занимал должность главы Национального заповедника "Хортица".

"Он является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия", — говорится в сообщении Минкульта.

Максим Анатольевич Остапенко ранее занимал должность главы Национального заповедника "Хортица"

С начала полномасштабного вторжения российской армии Остапенко служил в рядах ВСУ, а теперь продолжит держать культурный и религиозный фронты.

Также о новом главе заповедника известно, что он является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, вопросов сохранения отечественного культурного наследия. Кроме того, он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".

Ранее должность и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" занимал Александр Рудник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что священник из УПЦ МП повредил оборудование корреспонденту "Телеграфа", после чего кидался на журналистов других изданий в результате чего те написали на него заявление в полицию. Произошло это во второй день выселения пророссийских священников из Лавры.