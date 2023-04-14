Стало известно, сколько Лавра приносила УПЦ МП: теперь ясно, почему "Паша Мерседес" не хочет уезжать

Благотворители много вложили в церковь

Митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" намерен судится за Киево-Печерскую Лавру, чтобы вернуть себе деньги, которые он в неё вложил. И не удивительно, ведь Заповедник приносил его церкви баснословные деньги, которых он теперь лишился. Речь идет о десятках миллионов.

Об этом заявил министр культуры и инфополитики Александр Ткаченко в интервью "Liga.net".

Так, по данным главы Минкульта, благотворители своими пожертвованиями могли приносить УПЦ МП десятки миллионов гривен оборота в год.

"Я думаю, по меньшей мере, это десятки миллионов гривен оборота в год. Мы знаем многих благотворителей, которые жертвовали монастырю и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемые господа, вы не отстроили. Отстроили люди, жертвовавшие средства", — говорит министр.

Напомним, что 29 марта у УПЦ МП закончился договор аренды Заповедника Киево-Печерская лавра. Такое решение представителей церкви и его приверженцам сильно не понравилось и на протяжении нескольких дней они противились выселению. Митрополит "Паша Мерседес" заявил, что будет судиться за Лавру ведь по его словам, в святыне "не было ничего", когда он пришел сюда наместником. Теперь он требует чтобы ему вернули средства, которые он вложил в обустройство за 29 лет. Впрочем, во что за эти годы УПЦ МП превратила Лавру смогли убедится сотрудники комиссии Минкульта.